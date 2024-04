Tesla Model Y: la nuova versione Long Range conquista l’autonomia

Tesla ha svelato una nuova versione della Model Y: la Long Range. Non si tratta di un restyling come ci si aspettava, bensì di una nuova versione super efficiente.

Questa novità si distingue per la sua maggiore autonomia, ben 600 km con una singola carica, grazie alla batteria più capiente. Inoltre la versione presenta un singolo motore a trazione posteriore, che permette di ridurre i costi. Tesla dichiara un consumo di 14,9 kWh/100 km; in definitiva, questa nuova versione Long Range, si aggiudica come la Model Y più efficiente in assoluto.

Nonostante il singolo motore, la Model Y con batteria Long Range non rinuncia alle prestazioni. Infatti, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,9 secondi (un secondo in meno rispetto alla versione RWD con batteria LFP). La velocità massima è di 217 km/h.

Con la sua autonomia di 600 km è superiore di 145 km rispetto alla RWD, di 67 km rispetto alla Long Range Dual Motor e di 86 km rispetto alla Performance.

La versione con batteria Long Range e trazione posteriore è già disponibile sul configuratore online italiano al prezzo di 48.990 euro. Prodotta nello stabilimento di Berlino, la nuova versione della Model Y Long Range, ha tempi di consegna stimati tra le due e le quattro settimane.