La Tesla Model X entra in servizio: la Polizia svela la sua nuova elettrica

Era già stata annunciato tempo fa, ma è arrivato anche il suo momento. La Tesla Model X è la prima auto elettrica della Polizia della storia, probabilmente la prima di una lunga serie. Il 5 aprile è stato il primo giorno di lavoro del modello della casa automobilistica statunitense, al momento in fase di sperimentazione.

Tesla Model X entra ufficialmente in Polizia: svelate le prime immagini del modello elettrico

L’annuncio dell’introduzione della Model X nella Polizia di Stato era stato dato lo scorso novembre. Il capo della polizia ha fatto sapere che nei prossimi mesi verrà testata l’efficacia della vettura in diversi contesti, come i servizi di pattuglia e tutti gli altri servizi di Polizia. Autonomia e prestazioni sono le caratteristiche richieste dagli agenti, dunque i prossimi mesi saranno importanti per valutare l’utilizzo futuro anche di altri modelli elettrici in diverse zone d’Italia.

Al momento la Model X in dotazione alla polizia stradale è stata utilizzata sull’autostrada Padova-Venezia, così come nella zona di Mestre. Renato Cortese, direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha commentato: “La sinergia con le concessionarie autostradali e l’impegno nei processi di modernizzazione della circolazione nell’ottica della sostenibilità, rappresentano un valore aggiunto per le strategie di sicurezza stradale”.

Il modello in dotazione della Polizia monta una batteria da 100 kWh e accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, con una velocità massima di 262 km/h. In futuro l’azienda di Elon Musk potrebbe mettere a disposizione anche la nuova Roadster, che secondo l’imprenditore è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 1 secondo. Si tratta sicuramente di un modello prestazionale utile anche per gli inseguimenti, ma chi penserà di scappare vedendosi alle costole questa “bestia” elettrica?