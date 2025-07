Tesla Cybertruck arriva in Europa? “Sarà più compatto”

Del possibile debutto del Tesla Cybertruck in Europa si è parlato più volte. Tuttavia, da tempo non circolavano aggiornamenti in merito, fino ad oggi, grazie a nuove dichiarazioni di Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria Tesla. Il problema principale resta legato alle dimensioni e alle caratteristiche del modello attuale, che di fatto rendono il pick-up elettrico poco compatibile con le normative e le infrastrutture del Vecchio Continente. Basti pensare che il Cybertruck misura ben 5,68 metri in lunghezza. Proprio per questo, Tesla sta lavorando a una versione “mini” del Cybertruck, pensato per adattarsi meglio ai mercati internazionali, Europa inclusa.

Tesla apre alla possibilità di una versione compatta del Cybertruck per i mercati globali

Intervistato da Business Insider, Lars Moravy ha confermato che l’azienda ha “sempre preso in considerazione l’idea di realizzare un pick-up più compatto”. Una dichiarazione che trova conferma nelle parole di Elon Musk, che già nel 2019 aveva accennato alla possibilità di un Cybertruck più compatto, ben prima dell’avvio della produzione del modello attuale.

Al momento, però, non esiste una timeline precisa per l’eventuale arrivo di in Europa di questo modello. Moravy ha lasciato intendere che Tesla potrebbe approfondire questa ipotesi man mano che il servizio di robotaxi prenderà piede, sottolineando come veicoli di quel tipo siano utili non solo per il trasporto di persone, ma anche di merci. Un’osservazione che apre persino all’idea di una variante del Cybertruck pensata per la mobilità autonoma urbana.

Secondo Moravy, il design team di Tesla è già al lavoro per capire come rispondere a questo tipo di esigenza. E se il progetto dovesse andare in porto, le implicazioni sarebbero interessanti anche dal punto di vista commerciale: un Cybertruck più piccolo significherebbe anche un modello più accessibile, una necessità già riconosciuta dallo stesso Musk. Attualmente, la versione meno costosa del pick-up parte da quasi 70.000 dollari nella configurazione Long Range RWD, esclusi trasporto e incentivi.

L’eventualità di un Cybertruck compatto arriva in un momento delicato per Tesla. Le vendite del modello sono state deludenti sin dal primo trimestre del 2025, con scorte in eccesso e poco più di 10.000 unità vendute nella prima metà dell’anno.

È chiaro che lanciare una versione più piccola del Cybertruck non garantirebbe automaticamente il successo, anche perché richiederebbe ulteriori investimenti e un adeguamento delle linee produttive. Considerando anche gli altri progetti in corso,come la Roadster, ancora in attesa di un lancio ufficiale, il robotaxi e un modello economico basato sulla Model Y, è probabile che un Cybertruck compatto non arrivi prima di due o tre anni.