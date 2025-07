Tesla Model Q: ecco quando dovrebbe arrivare la compatta low-cost

Da tempo circolano indiscrezioni su un nuovo modello Tesla dal prezzo accessibile, destinato a costare intorno ai 30.000 dollari. Fino ad ora conosciuta come Model 2, secondo un recente report di Deutsche Bank, il progetto appare indicato come “Model Q”.

Secondo gli analisti, il lancio potrebbe avvenire nel quarto trimestre del 2025. Dopo due anni chiusi con 1,8 milioni di veicoli consegnati, il 2025 potrebbe vedere un calo del 12%, fermandosi a 1,58 milioni di unità. Il nuovo modello economico sarebbe quindi fondamentale per sostenere i volumi di vendita: solo nel trimestre finale dell’anno, la Model Q potrebbe contribuire con circa 25.000 consegne.

Tesla Model Q: fissata la data di lancio?

Il nome “Model Q” non è ancora stato confermato ufficialmente, ma sembrerebbe essere quello scelto internamente per identificare il progetto. Il prezzo stimato, sotto la soglia dei 30.000 dollari, lo colloca nella fascia delle compatte elettriche, a confronto diretto con modelli come Volkswagen ID.3, Renault Mégane E-Tech e BYD Dolphin.

Queste informazioni provengono da un incontro tra Tesla e Deutsche Bank avvenuto alla fine del 2024, in cui l’azienda di Elon Musk avrebbe condiviso parte della roadmap del nuovo modello. Inizialmente era prevista una produzione nella prima metà del 2025, ma come spesso accade con Tesla, la tempistica avrebbe subito un lieve slittamento.

Uno dei mercati chiave per il lancio sarà la Cina, dove la competizione è sempre più agguerrita e dove il nuovo modello, insieme alla futura Model Y a sei posti e la nuova Model 3+, punta a far riguadagnare terreno al brand californiano.

Maggiori dettagli potrebbero arrivare questa settimana con la presentazione dei risultati finanziari del secondo trimestre. Molti analisti si aspettano l’annuncio di dettagli più concreti su questo modello, considerato cruciale per rimanere competitivi in un mercato globale sempre più affollato, con una crescente pressione da parte dei costruttori cinesi e non solo. Negli Stati Uniti, inoltre, Tesla sta affrontando le conseguenze delle nuove politiche federali meno favorevoli ai veicoli elettrici.

Il futuro modello entry-level di Tesla dovrebbe avere dimensioni inferiori alla Model 3 (che misura 4,72 m), con una carrozzeria hatchback a cinque porte e una lunghezza stimata tra 4,3 e 4,4 metri, pensata per l’uso urbano e suburbano.

Dal punto di vista tecnico, sarà basato su una piattaforma di terza generazione, più economica e automatizzata nella produzione. La configurazione iniziale dovrebbe prevedere un solo motore posteriore, per contenere i costi, con una batteria LFP che garantisce maggiore durabilità e un prezzo inferiore. L’autonomia stimata si aggirerebbe sui 400 km (ciclo WLTP), con possibilità di ricarica rapida fino a 170 kW. In Europa, il prezzo dovrebbe partire da poco più di 30.000 euro, con una cifra stimata attorno ai 33.000-34.000 euro.