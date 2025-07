Tesla, in Europa spariscono dal configuratore Model X e Model S

Chiunque clicchi su “Ordina ora” su un modello Tesla viene solitamente indirizzato al configuratore. Questo non è più il caso per Model S e Model X. Invece di “Ordina ora”, compare la scritta “Esplora inventario” e indirizza gli acquirenti interessati a una pagina con l’elenco dei veicoli disponibili al momento. Solo Model 3 e Model Y continuano a essere collegate al nuovo configuratore.

Advertisement

Il discorso sulle prenotazioni per Tesla vale per diversi mercati in tutta Europa, tra cui Regno Unito e Norvegia, i mercati europei più importanti per i veicoli elettrici. Un controllo casuale effettuato da electrive ha mostrato che anche in Francia e nei Paesi Bassi la casa automobilistica elenca solo veicoli di serie (sostanzialmente in inventario) per le due serie, dato che non sono possibili nuove configurazioni.

Advertisement

Non è ancora chiaro se questa decisione sia temporanea o permanente: negli Stati Uniti, le versioni più recenti di entrambi i modelli, Model S e Model X, sono ancora disponibili per l’ordine.

In genere, va detto, Tesla ha gestito il passaggio ai modelli aggiornati nel configuratore senza intoppi e senza annunci formali. Il fatto che entrambe le linee di modelli non siano attualmente disponibili per nuove configurazioni ha naturalmente alimentato speculazioni sul loro futuro.

La realtà è che per Tesla, Model S e Model X svolgono solo un ruolo minore a livello globale, e soprattutto in Europa. Model 3 e Model Y rappresentano la maggior parte delle consegne, mentre S e X, d’altronde, sono raggruppate nella categoria “Altro” nelle statistiche di vendita ufficiali di Tesla.

Advertisement

Nel secondo trimestre, Tesla ha consegnato 373.728 veicoli Model 3/Y, rispetto a soli 10.394 modelli “Altro”. I dati tedeschi suggeriscono che vendere le due linee di modelli più grandi non abbia molto senso dal punto di vista commerciale. L’Autorità federale tedesca per i trasporti (KBA) ha registrato solo 58 nuove immatricolazioni di Model S e 59 nuove immatricolazioni di Model X nella prima metà dell’anno, contro le 6.305 nuove immatricolazioni di Model Y.

Tesla ha presentato un altro restyling per i modelli S e X negli Stati Uniti a giugno. Questa volta, la carrozzeria rimane invariata, con piccole modifiche allo stile, alle dotazioni e al comfort. Ad esempio, sono ora disponibili due nuove finiture di vernice: Diamond Black e Frost Blue Metallic. Nell’aggiornamento americano ci sono anche cerchi ridisegnati e stemmi Tesla esterni neri, ma le specifiche del gruppo propulsore rimangono invariate, fedeli alla versione principale del 2021.