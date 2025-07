Tesla, avvistata la nuova compatta low-cost: ecco le differenze con la Model Y

Elon Musk ha confermato nei giorni scorsi che la nuova auto elettrica economica firmata Tesla non sarà un modello del tutto inedito, ma una versione rivista e semplificata della Model Y, l’attuale bestseller del marchio. Nessuna sorpresa, dunque, considerando che da mesi si rincorrevano indiscrezioni in tal senso.

“Non è altro che una Model Y”, ha dichiarato Musk. “Le persone non hanno abbastanza soldi sul conto in banca per comprarla. Quindi più economica sarà l’auto, meglio sarà”. Tuttavia, al momento non è chiaro se manterrà il nome di Model Q, com’è conosciuta internamente, oppure sarà in tutto e per tutto una Model Y, nome compreso.

La produzione dei primi esemplari è già iniziata a giugno, ma per la produzione su larga scala si dovrà attendere il quarto trimestre dell’anno. Intanto, alcune unità della nuova versione sono state avvistate in Cina. Nonostante il camuffamento, è stato possibile individuare alcune differenze rispetto alla Model Y “standard”.

Avvistata la nuova compatta low-cost di Tesla: ecco i primi dettagli

La nuova variante sembrerebbe rinunciare alla sottile striscia LED anteriore, così come ai fari integrati nel paraurti inferiore. Al loro posto, fari LED più semplici e tradizionali. Anche il retro è stato rivisto: sparita la fascia LED che unisce i gruppi ottici, con un portellone che ora appare più convenzionale.

All’interno, le novità puntano chiaramente alla riduzione dei costi. I rivestimenti in pelle vegana lasciano spazio a una tappezzeria in tessuto, mentre la console centrale assume un design più compatto, eliminando il vano scorrevole a favore di uno spazio aperto. È stato rimosso anche lo schermo touch dedicato ai passeggeri della seconda fila e l’illuminazione ambientale.

Tesla non ha ancora comunicato ufficialmente quali modifiche verranno apportate alla parte meccanica, ma è probabile l’introduzione di un motore meno potente e di una batteria con capacità ridotta. Attualmente, la versione più accessibile della Model Y è la RWD, con 500 km di autonomia WLTP e un prezzo di partenza pari a 44.990 euro. L’obiettivo della nuova variante sarà chiaramente quello di scendere al di sotto di questa soglia, rendendo la Model Y più accessibile a una fascia di mercato più ampia.

Una strategia che potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Tesla nel segmento delle auto elettriche, soprattutto in vista della crescente concorrenza da parte dei produttori cinesi.