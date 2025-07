Tesla Roadster: “l’auto dei sogni” arriverà nel 2025?

Della Tesla Roadster si parla ormai da diversi anni. L’ultima volta che è stata menzionata da Tesla in un comunicato ufficiale è stato un anno fa, quando Elon Musk ha annunciato che lo sviluppo del veicolo era quasi terminato, lasciando intendere che la produzione sarebbe potuta partire proprio nel 2025. “Sarà qualcosa di speciale”, aveva detto.

Advertisement

Tesla Roadster debutterà, finalmente, nel 2025? Gli ultimi indizi

E invece eccoci qui. Un altro anno è passato, e la Roadster, presentata per la prima volta nel novembre del 2017 con promesse a dir poco fantascientifiche, è stata rinviata tante di quelle volte che, ormai, abbiamo perso il conto. Ora, tornano nuove dichiarazioni, questa volta da Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria veicoli in Tesla. Un nuovo segnale di avanzamento del progetto?

Advertisement

L’indizio più interessante lo ha dato ancora una volta lo stesso Musk, che su X (ex Twitter) ha promesso per la fine dell’anno “la dimostrazione più epica della storia”. I rumor suggeriscono che possa riguardare proprio la nuova Roadster.

Nel corso dell’evento “X Takeover” tenutosi di recente in California, Moravy ha nominato espressamente la Roadster, definendola “l’auto dei sogni” e la migliore della sua categoria. Un’affermazione che va interpretata alla luce della direzione intrapresa da Tesla: un futuro dominato da tecnologie autonome, intelligenza artificiale e guida assistita, dove non bisognerà più guidare.

“Abbiamo migliorato il progetto, ed è diventato qualcosa di più di una semplice auto”, ha detto Moravy. “La scorsa settimana abbiamo mostrato a Elon alcune dimostrazioni della tecnologia su cui stiamo lavorando, e si è commosso.”

Advertisement

Tesla è ormai nota per i continui ritardi, e con il futuro delle hypercar elettriche sempre più incerto, ci si chiede quanto abbia davvero senso oggi un’auto come la Roadster. In passato la casa automobilistica aveva menzionato caratteristiche rivoluzionarie come 1.000 km di autonomia, una velocità massima superiore ai 400 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi. Il prezzo, invece, dovrebbe essere superiore ai 200.000 dollari nella versione “entry level”.

Elon Musk in passato menzionò anche una versione sviluppato in collaborazione con SpaceX, “capace di volare”. A otto anni dalla sua presentazione, il futuro della Roadster è ancora incerto e non è chiaro se vedrà mai il debutto sul mercato. Non resta che attendere questa “dimostrazione epica” per capire se riguarderà davvero questo modello.