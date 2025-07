Tesla Cybertruck, vendite in picchiata: mai peggio di così

La parabola discendente del Tesla Cybertruck prosegue senza sosta. Il controverso pickup elettrico ha chiuso il secondo trimestre del 2025 con sole 4.306 unità vendute, segnando il terzo calo consecutivo e aprendo la strada ai concorrenti per rosicchiare quote di mercato.

Tesla Cybertruck: vendite in calo per il terzo trimestre consecutivo

In testa resta il Ford F-150 Lightning, ancora una volta il pickup elettrico più venduto negli Stati Uniti, nonostante un calo nelle consegne per il secondo trimestre consecutivo: 5.842 unità. Ma la vera sorpresa arriva da General Motors, che con il duo GMC Hummer EV (SUV e pickup) ha superato il Cybertruck raggiungendo 4.508 unità, in crescita rispetto alle 3.479 del trimestre precedente.

In lieve aumento anche il Chevrolet Silverado EV, che ha raggiunto quota 3.056 unità (+673 rispetto al Q1). In fondo alla classifica resta invece il Rivian R1T, con 1.752 consegne e una flessione del 47% su base annua.

Per quanto riguarda il Cybertruck, i numeri del secondo trimestre rappresentano il peggior risultato da inizio produzione. Le vendite sono scese del 32% rispetto al trimestre precedente e addirittura del 50% su base annua. Nella prima metà del 2025 Tesla ha immatricolato 10.712 Cybertruck, contro gli 11.588 dello stesso periodo del 2024 (-7%).

Annunciato nel 2019 e lanciato sul mercato alla fine del 2023, il Cybertruck puntava a raggiungere le 250.000 consegne annuali entro il 2025. Numeri a dir poco impossibili da raggiungere, considerando che nel primo anno completo di commercializzazione ha registrato poco più di 41.000 unità.

Elon Musk dovrà fare qualcosa per invertire la rotta perché, al momento, il pickup elettrico è considerato un grande flop. Nel frattempo la casa automobilistica ha lanciato le nuove Model Y L e Model 3+, in attesa che arrivi sul mercato anche la compatta Model Q.