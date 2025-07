Tesla, in arrivo un nuovo pickup? Ecco come potrebbe essere

Tesla starebbe lavorando a un nuovo pick-up elettrico dalle dimensioni più contenute da affiancare al Cybertruck, l’iconico e discusso veicolo dal design spigoloso che ha catalizzato l’attenzione del pubblico sin dalla sua presentazione nel 2019. Al momento, non è ancora chiaro se il nuovo modello seguirà le linee futuristiche del Cybertruck o se adotterà un approccio diverso, né se manterrà la carrozzeria in acciaio inox oppure passerà a soluzioni più convenzionali come i pannelli in alluminio. Tuttavia, secondo quanto trapelato, il suo arrivo è ormai una certezza.

Tesla: ecco come potrebbe essere il nuovo pickup elettrico compatto

Il Tesla Cybertruck, lungo ben 5,68 metri, con un passo di 3,81 metri, risulta decisamente ingombrante, specialmente per chi cerca un mezzo da lavoro pratico e facilmente gestibile. Nonostante sia stato ridimensionato rispetto al prototipo originale, resta un veicolo pensato principalmente per il mercato nordamericano. Non a caso, le vendite sono attualmente limitate agli Stati Uniti.

Un pick-up più piccolo era stato già ipotizzato da Elon Musk nel 2019, ma da allora il progetto sembrava essere stato accantonato. Ora, però, il tema è tornato di attualità grazie alle dichiarazioni di Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria Tesla, durante l’evento X Takeover. Moravy ha confermato che il team di design è al lavoro su un nuovo pick-up compatto, e ha lasciato intendere che la sua realizzazione potrebbe concretizzarsi una volta che il progetto Robotaxi entrerà in fase di piena operatività.

Pur non confermando direttamente una versione “mini” del Cybertruck, Moravy ha specificato che si tratta di un mezzo pensato anche per un uso professionale. Il design potrebbe dunque differenziarsi dal fratello maggiore. Alcuni concept, come quello ideato dal designer turco Emre Husmen, hanno già suscitato grande interesse online ma, al momento, non esistono conferme ufficiali né tempistiche precise.

Un pick-up da affiancare al Cybertruck potrebbe dare slancio alle vendite del marchio, considerando i numeri deludenti del “bestione”. Moravy ha anche menzionato il fatto di voler portare in Europa una versione più piccola del pickup elettrico tanto voluto da Musk. Staremo a vedere come evolverà la situazione.