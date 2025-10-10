Se la nuova BMW M3 sarà così, continuerà a essere la regina indiscussa

Il BMW Group archivia un terzo trimestre positivo, con consegne globali in aumento dell’8,8%. Una performance che, in tempi di mercato incerti e transizioni elettriche a singhiozzo, suona come una sinfonia per gli ingegneri di Monaco. Nel complesso, le vendite dei marchi BMW, MINI e Rolls-Royce hanno superato quota 1,8 milioni di unità nei primi nove mesi dell’anno. Numeri che non passano certo inosservati. Ma il brand che ha dato vita alla M3 non può e non deve abbassare mai la guardia.

Il brand BMW da solo ha consegnato 514.620 veicoli nel terzo trimestre (+5,7%) e oltre 1,58 milioni da gennaio a settembre. Europa e Stati Uniti sorridono, mostrando un appetito crescente per le berline e i SUV bavaresi, ma la Cina si conferma l’anello debole della catena.

La novità dell’anno è senza dubbio la BMW iX3, seconda generazione del SUV elettrico di lusso. Il modello introduce la piattaforma Neue Klasse, un’architettura pensata interamente per i veicoli a batteria e destinata a ridefinire lo stile della gamma futura.

Nei prossimi anni, infatti, tutti i modelli BMW, anche quelli a motore termico, adotteranno i tratti estetici e tecnologici inaugurati dalla iX3, a partire dalle prossime Serie 3 e Serie 5. Con le versioni della famiglia ad alte prestazioni, M3 ed M5.

Parlando di Serie 3, le indiscrezioni sul web si sono scatenate negli ultimi mesi. Il team di Kolesa, capitanato dal noto render artist Nikita Chuicko (noto anche come Kelsonik), ha già immaginato la futura BMW M3, una versione ipotetica della leggendaria sportiva bavarese con il look Neue Klasse. Un look che non vediamo troppo improbabile.

Mentre molti sorridevano (o piangevano) per una iM3 completamente elettrica, gli avvistamenti dei prototipi camuffati raccontano una storia diversa: sotto la livrea mimetica della G84, la prossima M3 continua a respirare benzina. Lo dimostrano i quattro terminali di scarico che troneggiano sul retro, un segnale inequivocabile che il rombo del sei cilindri non è ancora destinato al silenzio. Tuttavia, le voci di corridoio parlano di un sei cilindri in linea elettrificato, pronto a combinare potenza e sostenibilità.