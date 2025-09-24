BMW, niente addio al termico: i motori a benzina restano

Negli ultimi mesi diversi costruttori hanno cambiato strategia sulla transizione all’elettrico, scegliendo un approccio più cauto. Tra questi c’è BMW, che ha appena chiarito le proprie intenzioni, ovvero quelle di seguire le regole imposte dall’Unione Europea, ma senza dire addio ai motori termici.

BMW non rinuncia ai motori termici: la strategia cambierà in base ai mercati

Se in Europa la scadenza per la fine delle vendite di auto a combustione è fissata al 2035, il resto del mondo non ha adottato vincoli simili. È in questo contesto che il marchio bavarese adatta la sua strategia: da un lato continua a spingere forte sull’elettrico per il Vecchio Continente, dall’altro ribadisce la volontà di mantenere i motori benzina e diesel, soprattutto nei mercati dove la domanda resta alta.

A confermarlo è stato Jochen Goller, membro della direzione BMW, che in un’intervista ad Autocar India ha dichiarato senza mezzi termini: “Il motore a combustione non sparirà mai”. In mercati come India, Medio Oriente o alcune aree dell’Europa orientale, la casa automobilistica tedesca continuerà dunque a proporre varianti termiche, affiancandole a ibride, elettriche e perfino a modelli alimentati a idrogeno. Un esempio sarà la futura X5, destinata a offrire fino a cinque motorizzazioni differenti a seconda del mercato di riferimento.

In Europa, invece, BMW punta a raggiungere il 50% di vendite di auto elettriche entro il 2030 e prosegue il proprio percorso con la nuova iX3, che ha inaugurato la piattaforma Neue Klasse, base tecnica dei futuri modelli a batteria, tra cui la prossima X5 e la nuova i3. Le piattaforme miste e quelle dedicate ai motori termici continueranno a convivere fino al 2035, ma oltre quella data resteranno disponibili soltanto nei Paesi dove il termico non sarà bandito.