BMW richiama centinaia di migliaia di auto per rischio incendio

BMW ha annunciato l’avvio di una campagna di richiamo su larga scala che interessa diverse centinaia di migliaia di veicoli a livello globale. La causa è un difetto al motorino di avviamento che, a causa di una scarsa tenuta, può lasciar penetrare acqua al suo interno. A causa dell’umidità che può crearsi all’interno, in alcuni casi l’auto può non avviarsi, in altri può verificarsi un cortocircuito e, nei casi peggiori, incendi.

BMW richiama migliaia di auto per un problema al motorino di avviamento

BMW ha quindi deciso di intervenire con urgenza per ridurre al minimo i rischi. I clienti coinvolti sono già stati informati e invitati a rivolgersi alle officine autorizzate per la sostituzione del motorino difettoso. In determinate situazioni verrà montata anche una batteria più potente, studiata per migliorare l’affidabilità complessiva del sistema. Fino al completamento dell’intervento, BMW raccomanda di non parcheggiare le vetture in spazi chiusi come garage o nei pressi di edifici, pur precisando che non si tratta di un richiamo che vieta l’uso quotidiano del mezzo.

Non è stato ancora diffuso un bilancio ufficiale a livello mondiale, ma i numeri disponibili al momento danno già l’idea della portata del problema. Si parla di 136.500 esemplari interessati in Germania, oltre 196.000 negli Stati Uniti e alcune migliaia in Belgio. La lista comprende modelli prodotti tra settembre 2015 e settembre 2021 negli stabilimenti europei e asiatici di BMW. Tra le auto coinvolte figurano diverse generazioni di Serie 2, Serie 3, Serie 4 e Serie 5, così come SUV X3 e X4 e la roadster Z4. Nella lista rientra anche la Toyota GR Supra, equipaggiata con motore e componenti forniti da BMW.

Il costruttore ricorda che tutti gli interventi saranno interamente a carico dell’azienda. Inoltre, i clienti che in passato hanno già sostituito a proprie spese il motorino di avviamento avranno diritto a un rimborso.