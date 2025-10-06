BMW, tempo scaduto per la Serie 8: la sportiva non hai mai trionfato

Tra le supercar, dove più che le vendite contano, praticamente, lo status e il fascino del marchio, alcuni costruttori continuano a presidiare il segmento per ragioni di immagine e, senza dubbio, per i margini stellari. Non è certo un business di grandi numeri, ma quando ogni esemplare vale oro, anche le piccole quantità fanno rumore. Lo sa bene Porsche, che con la sua iconica 911 continua a dettare legge. C’è però chi, e parliamo di BMW, ha tentato di replicarne la formula senza lo stesso successo.

Advertisement

È il caso della Serie 8, la coupé di lusso che avrebbe dovuto incarnare il lato più esclusivo del marchio bavarese ma che, alla fine, è rimasta un po’ come un diamante dimenticato in cassaforte.

Advertisement

Nata per rispolverare un nome leggendario degli anni Novanta, la Serie 8 ha provato a unire eleganza e potenza con tre varianti di carrozzeria, Coupé, Cabriolet e Gran Coupé, ma il pubblico, evidentemente, non si è lasciato sedurre.

Negli ultimi mesi, infatti, il modello è sparito quasi del tutto dai configuratori BMW in Europa. Come rivelato da alcuni media tedeschi, non è più possibile ordinare versioni personalizzate: restano solo poche unità preconfigurate della Gran Coupé, un po’ come le ultime bottiglie di una riserva d’annata.

La scomparsa è graduale ma inesorabile. BMW ha già staccato la spina a uno dei suoi motori più apprezzati, il 840d, lo scorso settembre, e il resto della gamma è destinato a uscire definitivamente di scena entro aprile 2026. A oggi, non è prevista alcuna erede, e difficilmente arriverà una versione elettrica. La casa di Monaco sembra poco incline a investire in un progetto che rischierebbe di bruciare più risorse che benzina.

Advertisement

Resterà solo il ricordo di una vettura bella, potente e un po’ incompresa. Nella gamma BMW, il testimone sportivo passa ufficialmente alle più agili Serie 4, mentre la Serie 8 si avvia verso il viale del tramonto.