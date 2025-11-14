Riciclo delle batterie, il metodo coreano: raggiunto il 99% di purezza

La Corea del Sud ha trovato una soluzione a uno dei problemi più fastidiosi e preoccupanti del mondo delle auto elettriche: come cavare i metalli preziosi dalle batterie esauste senza trasformare il processo in un disastro chimico globale.

Quando una batteria di veicolo elettrico si esaurisce, non è affatto inutile. Si trasforma invece in un prezioso (oltre che tossico) “mix metallico” ricco di nichel e cobalto. Il problema è che il riciclaggio tradizionale delle batterie utilizza acidi forti, producendo enormi quantità di acque reflue.

Ma il team dell’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) ha deciso di provare qualcosa di più pulito. Hanno creato uno speciale solvente eutettico profondo, una sorta di miscela supercaricata in cui gli ingredienti lavorano in sinergia: uno si concentra sul nichel e l’altro cattura il cobalto.

Il punto di forza è come avviene la separazione, che funziona un po’ come un efficiente “distributore”: una volta intrappolati nel liquido, gli scienziati utilizzano piccole cariche elettriche per far cadere i metalli separatamente, ciascuno al proprio posto. I primi risultati hanno persino fatto storcere il naso per la loro efficacia sbalorditiva. Anche utilizzando veri e propri scarti di batterie, il nichel risultava puro al 99%, con il cobalto non molto distante. Non solo, poiché la tecnologia è rimasta stabile ad alte temperature, ha evitato l’uso di sostanze chimiche aggressive e il solvente poteva essere tranquillamente pulito e riutilizzato.

Questa svolta coreana si inserisce perfettamente nella corsa per rendere l’intero ciclo di vita dell’auto elettrica più ecologico. Mentre i costruttori si concentrano su celle più durature e ricariche più rapide, il riciclaggio delle batterie sta diventando cruciale. Se le vecchie batterie potessero alimentare le nuove senza ricorrere a costose e inquinanti misure di pulizia ambientale, l’intero sistema di produzione e vita delle auto elettriche diventerebbe più veloce, più economico e molto meno dispendioso in termini di risorse.