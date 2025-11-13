L’Ue bandisce il termico, intanto negli States rifiorisce il V8

Mentre l’Ue si interroga sull’elettrificazione, la General Motors (GM) negli Stati Uniti ha adottato una strategia che sa di pragmatismo e di sfrontatezza. La risposta alle incertezze del mercato è fare ciò che gli americani sanno fare meglio, ovvero un motore V8 puramente a combustione.

GM sta attualmente sviluppando la sesta generazione del suo leggendario motore Small Block V8, una famiglia le cui radici affondano negli anni Cinquanta e che continuerà a fornire potenza allo stato puro senza la “necessità” di ricorrere a complessi sistemi ibridi. Questa nuova stirpe di Small Block avrà due cilindrate classiche e corpose 5,7 e 6,6 litri.

Il battesimo del fuoco per questa architettura è previsto per il Chevrolet Silverado 1500 del 2027, uno dei pick-up più iconici d’America, che debutterà con la versione V8 da 5,7 litri. Il presidente di GM, Mark Reuss, ha addirittura promesso che questa nuova generazione offrirà un’efficienza nei consumi di carburante migliorata tra il 4% e il 6% rispetto ai motori attuali. Una percentuale che non risolve il riscaldamento globale, ma è un upgrade tecnico almeno minimo. Insomma, è qualcosa, ma non è stato l’obiettivo primario.

La vera notizia riguarda il motore di cilindrata maggiore. Il 6.6 litri, già utilizzato in passato, è in lizza per un clamoroso ritorno sulla Corvette Grand Sport in una delle sue versioni più emblematiche. Attualmente, la Corvette C8 Stingray monta il 6.2 LT2 da circa 490 CV, quindi non è irragionevole ipotizzare che il modello base del 2027 possa superare i 500 CV.

L’architettura interna rimarrà fedele alla tradizione: un V8 classico a 90 gradi con valvole ad aste e bilancieri, un design immutato da settant’anni. Tuttavia, i nuovi Small Block non solo promettono consumi migliori, ma anche una coppia più elevata e una maggiore fluidità.

Il messaggio di GM resta inequivocabile, a dispetto di quanto si sta provando a fare da questa parte dell’Atlantico. I motori V8 rimangono molto richiesti negli Stati Uniti e, grazie anche alla libertà di modifiche meccaniche e sostituzioni di motore, continueranno ad essere il cuore delle muscle car e dei pick-up per molto, molto tempo.