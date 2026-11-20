Le auto elettriche continuano a diffondersi, tanto da essere arrivate anche sulle strade di GTA VI, dove bisogna fare i conti con l’autonomia e fermarsi a ricaricare. C’è anche chi segnala di essere rimasto a piedi durante un inseguimento con un’elettrica rubata, già in parte scarica quando il suo personaggio si è messo al volante.

Advertisement

È una situazione che nel nuovo gioco di Rockstar, uscito il 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S, può capitare anche con un’auto a benzina. Il veicolo si ferma quando finisce l’energia o il carburante, quindi cambiare macchina durante una fuga significa anche fare i conti con questi dettagli.

Tra le auto elettriche di GTA VI arrivano “Tesla” e “Porsche”: anche in game bisogna fermarsi alla colonnina

L’utente in questione ha misurato quanto si può guidare partendo con la batteria al 100%. Su un anello autostradale a sud di Vice City, un’elettrica dalla carrozzeria simile a quella della Tesla Model 3 ha circolato per 20 minuti e 23 secondi prima di fermarsi. Sullo stesso percorso la sportiva Bravado Banshee ha esaurito il pieno in 18 minuti e 31 secondi, con un’andatura più sostenuta, e un vecchio pick-up ha raggiunto i 29 minuti e 8 secondi.

Advertisement

L’utente stima che, viaggiando spediti in autostrada, si possa attraversare la mappa in meno di un quarto d’ora. Il giro con la batteria piena dà quindi un’idea di quanto a lungo si possa guidare prima di cercare una colonnina.

Fra le elettriche che si possono incontrare ci sono la Coil Raiden, le cui forme richiamano la Tesla Model S, e la Pfister Neon, che ricorda la Porsche Taycan. Nelle ricognizioni del materiale promozionale, una sportiva ispirata all’Audi e-tron GT è stata associata all’Obey Omnis e-GT, nome già usato in GTA Online.

Su PS5, premendo verso il basso sulla croce direzionale compare l’indicatore che mostra quanta energia resta. Quando la batteria scende di livello, il gioco avvisa il conducente. La mappa si apre dal touchpad e, premendo a destra sulla croce direzionale, si accede all’indice. Nella sezione dedicata ai veicoli si trovano le colonnine già scoperte, che si possono selezionare come destinazione.

Advertisement

Una volta arrivati, basta accostare l’auto al punto di ricarica e seguire il comando a schermo. Il prezzo compare prima della conferma e una breve sequenza riporta la batteria al 100%.

Nel frattempo, nella vita reale le vendite di auto elettriche continuano ad aumentare, complice anche il prezzo dei carburanti, nonostante secondo una recente ricerca ci siano ancora pregiudizi sulla batteria.