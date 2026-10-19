Mercedes-Benz festeggia ad Auto e Moto d’Epoca i 140 anni dell’automobile

Un marchio di nobile storia, che guarda al futuro perdendo l’aggancio col suo passato, rischia di veder sfumare la sua identità e la sua forza attrattiva. I vertici di Mercedes-Benz lo sanno benissimo. Ecco perché si proiettano in avanti con grande determinazione, senza sganciarsi dalle radici.

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Nell’anno in cui si festeggiano i primi 140 anni dalla nascita dell’automobile, la casa della “stella” affida alle sue berline il ruolo di ambasciatrici del marchio al Salone Auto e Moto d’Epoca 2026, in programma a Bologna dal 22 al 25 ottobre.

Nell’importante rassegna espositiva dell’Emilia Romagna, Mercedes-Benz si è concessa uno spazio privilegiato, con una selezione di modelli che incarnano l’essenza del suo spirito e creano una connessione fra le diverse ere. Questa miscela racconta l’evoluzione del brand e il suo apporto all’evoluzione della tecnica, dello stile e della cultura automobilistica.

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Sotto i riflettori dell’evento bolognese il presente e il futuro saranno rappresentati dalla nuova Classe S, che segna un nuovo punto di riferimento per le berline di lusso. Accanto a lei, nella tela espositiva del Salone Auto e Moto d’Epoca 2026, si potrà ammirare la 300 D “Adenauer” (W 189), un modello iconico che nel 1951 diede origine alla serie da cui deriva la recente ammiraglia della “stella”.

Foto Mercedes-Benz

L’alternanza fra tradizione e innovazione di Mercedes-Benz viene messa in risalto anche dalla nuova Classe C elettrica, destinata ad essere esposta accanto alla 190 E 2.5-16 Evolution II, la “Baby Benz” più “cattiva” di sempre: un’auto che profuma di grinta sin dal primo colpo d’occhio. Il suo taglio racing porta a pensare immediatamente a un’auto da pista prestata all’uso stradale.

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Ricordiamo che 140 anni fa Karl Benz depositò il brevetto della prima automobile della storia. Era la Benz Patent-Motorwagen (o Patent Motor Car), progettata da lui all’inizio del 1886. Quell’idea diede inizio a un cammino che, il 28 giugno del 1926, portò alla nascita di Mercedes-Benz, grazie alla fusione di Benz & Cie. (fondata dal già citato Karl Benz nel 1883) e Daimler-Motoren-Gesellschaft (fondata da Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach).

La storia del marchio prosegue oggi, fra tradizione e innovazione, e viene celebrata nei padiglioni del Salone Auto e Moto d’Epoca 2026, appuntamento di riferimento per gli appassionati delle vetture classiche in Italia. Protagoniste, sul palcoscenico di Bologna, saranno nell’ambito della “stella” alcune berline che rappresentano dei passaggi del suo cammino e delle prove di eccellenza in seno all’industria automobilistica.

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Si profila in Italia un bel modo per festeggiare un anniversario importante, con la presenza di una selezione di modelli capaci di rievocare momenti iconici della storia aziendale di Mercedes-Benz.