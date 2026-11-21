La nuova Audi RS5 è stata messa a confronto con la RS6 Avant GT in una drag race multipla nel segno dei “quattro anelli“. Ad organizzare la sfida ci hanno pensato gli specialisti di carwow.

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Ovviamente le gare di accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo non sono la Bibbia e non bastano a definire le gerarchie dei valori in ambito automobilistico, perché si concentrano solo sulla capacità di prendere il ritmo. Per dipingere un quadro più attendibile, l’analisi dovrebbe essere più olistica.

Resta il fatto che le drag race vanno di moda e comunicano visivamente un elemento importante della grinta di un mezzo a quattro ruote: lo sprint. Forse per questo piacciono, anche se semplificano gli scenari. Nel caso in esame, per rendere più completo il confronto, le gare di accelerazione sono state affiancate da prove di ripresa e da test di frenata d’emergenza.

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L’analisi evidenzia come la distribuzione dei pesi e l’ingegneria del gruppo propulsore influenzino la maneggevolezza e la velocità dei modelli ad alte prestazioni coinvolti nelle drag race odierne. Protagoniste dei duelli, come dicevamo, sono due vetture della casa di Ingolstadt. Scopriamole più da vicino.

Screen shot da video YouTube carwow

L’Audi RS6 Avant GT è spinta da un V8 biturbo da 4 litri capace di erogare 630 CV e 850 Nm di coppia, su un peso di 2.075 kg. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 8 rapporti. Si tratta di un’edizione speciale e a tiratura limitata (660 esemplari in tutto il mondo) della station wagon sportiva dei “quattro anelli”, sviluppata da Audi Sport come vertice della gamma RS6.

Ispirata alla storica Audi 90 quattro IMSA GTO delle corse americane degli anni ’80, unisce prestazioni estreme e dettagli dedicati alla carrozzeria di una familiare. Questi i dati prestazionali dichiarati: scatto da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi, da 0 a 200 km/h in 11.5 secondi, velocità massima di 305 km/h. Esteticamente l’auto in esame, lanciata nel 2024, si caratterizza per la livrea racing, i cerchi specifici, lo splitter anteriore pronunciato, l’alettone posteriore e il diffusore rivisto.

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Screen shot da video YouTube carwow

A confronto con lei, nella drag race odierna, è stata messa la nuovissima Audi RS5, equipaggiata con un V6 biturbo da 2.9 litri, affiancato però da un motore elettrico, per una potenza combinata di 639 CV e una coppia di 825 Nm, su un peso di 2.355 kg. Anche in questo caso l’energia propulsiva viene trasmessa su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 8 rapporti.

La RS5 è un’auto sportiva ad alte prestazioni derivata dalla gamma A5 e sviluppata da Audi Sport. Il modello coinvolto nella drag race è nato nel 2026 ed appartiene alla terza generazione della nota famiglia. Introduce per la prima volta la propulsione ibrida plug-in nella gamma RS.

Sul piano estetico sfoggia carreggiate allargate, prese d’aria maggiorate e doppio scarico ovale. Le prestazioni dichiarate sono le seguenti: accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3.6 secondi e velocità massima fino a 285 km/h. Questa vettura può essere gestita in modalità elettrica (EV), ibrida e nelle specifiche modalità RS (sport, torque rear, individual) con funzione boost.

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Come potete vedere, la potenza erogata dalle due auto dei “quattro anelli” è molto simile, ma la nuova pesa molto più della vecchia, anche in virtù della natura ibrida plug-in. La differenza del dato letto alla bilancia si rivelerà un fattore decisivo nella drag race? Avrete un solo modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!