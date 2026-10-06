Renault E-Space Concept: lo spirito dell’Espace del 1984 torna in chiave moderna

Renault torna a immaginare una grande monovolume con l’E-Space Concept, il prototipo che presenterà il 12 ottobre al Salone di Parigi 2026. Il progetto riprende l’impostazione dell’Espace del 1984 e la rilegge nell’era dell’auto elettrica, riportando l’attenzione sull’abitacolo e sull’utilizzo familiare dopo la trasformazione del modello di serie in un SUV.

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Renault E-Space: la monovolume del 1984 ispira il nuovo concept

L’Espace oggi in vendita continuerà infatti a proporre la motorizzazione full hybrid e configurazioni a cinque o sette posti. La concept esplora una strada diversa e non è stata annunciata come sua sostituta. Renault ha comunicato una lunghezza di 4,70 metri, ma non ha ancora reso noti potenza e autonomia, né una scheda tecnica completa.

Le anticipazioni permettono invece di riconoscere una carrozzeria che recupera il profilo della prima Espace, senza limitarsi a una riproduzione del modello storico. Una grande firma luminosa a U disegna le estremità della vettura, mentre davanti il logo Renault emerge da una superficie composta da elementi luminosi simili a pixel.

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Il riferimento al 1984 amplia il lavoro sul patrimonio del marchio, che finora ha riguardato soprattutto auto di dimensioni contenute. Renault 5, Renault 4 e Twingo hanno recuperato nomi e richiami estetici del passato, mentre E-Space sposta questa ricerca verso un’automobile pensata per viaggiare in famiglia. La presentazione chiarirà come siano stati organizzati gli spazi e quali soluzioni siano state scelte per i passeggeri.

Accanto alla monovolume, Renault esporrà altre due interpretazioni delle proprie vetture storiche. La 8 Gordini Concept trasforma la piccola sportiva degli anni ’60 in una coupé elettrica a due posti, mentre la 4 JP4x4 riprende le versioni aperte Plein Air del 1969 e JP4 del 1981, aggiungendo la trazione integrale.

Le novità destinate ai clienti comprendono invece la Mégane E-Tech Electric aggiornata, che adotta una batteria LFP da 67 kWh e dichiara fino a 500 chilometri di autonomia e ricarica dal 15 all’80% in 24 minuti. Sulla Twingo debutterà il tetto panoramico Twingobay, ordinabile dal 13 ottobre, mentre la Rafale riceverà la serie limitata Hypnotic.

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La Renault 5 Turbo 3E sarà presente con un prototipo vicino alla futura versione di produzione e una seconda configurazione dedicata alle possibilità di personalizzazione. I professionisti troveranno inoltre il nuovo Trafic Van E-Tech Electric nello spazio Renault Pro+, sempre nel padiglione 6. La conferenza stampa del 12 ottobre inizierà alle 8.30 e sarà trasmessa anche online.