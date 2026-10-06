Nuova Renault Twingo elettrica: arriva il tetto panoramico in vetro

La Renault Twingo E-Tech Electric aggiunge un tetto panoramico in vetro, chiamato Twingobay, che sarà presentato al Salone di Parigi e ordinabile dal 13 ottobre a partire da 550 euro, prezzo che può salire a 600 euro in alcuni mercati. Non è prevista la tendina oscurante.

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Renault Twingo, il tetto panoramico Twingobay arriva dal 13 ottobre

Renault affida il controllo dell’irraggiamento alla struttura del vetro, composta da più strati. Secondo il costruttore, il tetto filtra il 99,9% dei raggi ultravioletti e blocca gran parte degli infrarossi provenienti dall’esterno. Un rivestimento a bassa emissività contribuisce inoltre a limitare gli scambi termici, con l’intento di mantenere il comfort durante le diverse stagioni.

L’assenza della tendina permette di evitare il relativo meccanismo e di risparmiare spazio sotto il tetto, oltre a contenere il peso. La protezione dall’irraggiamento dipende quindi dai trattamenti del vetro, senza un pannello che gli occupanti possano chiudere per oscurare completamente la superficie.

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Il tetto Twingobay occupa 0,7 metri quadrati e ha un contorno allungato con estremità arrotondate, coerente con diversi dettagli della nuova Twingo. Dall’interno si vede anche una decorazione che utilizza l’alfabeto grafico creato per il modello. La superficie si estende sopra entrambe le file di sedili, permettendo alla luce di raggiungere anche i passeggeri posteriori.

La vettura misura 3,79 metri e dispone di due sedili posteriori indipendenti, scorrevoli per scegliere quanto spazio lasciare ai passeggeri oppure ai bagagli. Renault indica un vano di carico fino a 360 litri con i sedili avanzati, che scende a 260 litri quando vengono arretrati. Il tetto panoramico si aggiunge così alle dotazioni della nuova generazione, già disponibile nelle concessionarie.

In Italia la gamma parte da 19.500 euro con l’allestimento Evolution, mentre la Techno viene proposta da 21.100 euro. Il comunicato dedicato a Twingobay non associa invece uno dei due importi dell’optional al mercato italiano, limitandosi a indicare la differenza fra i Paesi.

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La motorizzazione resta elettrica, con 80 CV e una batteria LFP da 27,5 kWh utilizzabili, per un’autonomia dichiarata fino a 263 chilometri WLTP. Il pacchetto Advanced Charge aggiunge la ricarica in corrente alternata a 11 kW e quella rapida in corrente continua fino a 50 kW.

L’aggiornamento riguarda anche il sistema OpenR Link con Google integrato, sul quale Gemini potrà sostituire Google Assistant attraverso un aggiornamento opzionale da remoto. Renault non ha invece annunciato un tetto apribile in tela per questa Twingo, come quello disponibile sulla precedente generazione. La novità mostrata a Parigi riguarda quindi esclusivamente il pannello panoramico in vetro.