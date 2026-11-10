Brabus trova 89 CV “nascosti” nella 911 Turbo S: Porsche non c’era arrivata

A Bottrop la pensano così: i cavalli di una supercar possono sempre crescere. Brabus ha così messo le mani sulla Porsche 911 Turbo S della generazione 992.2 e ne ha ottenuti un totale di 800.

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La base, per chi se la fosse persa, è un boxer 3,6 litri con supporto elettrico e due turbocompressori azionati elettricamente. Già nel 2022 il preparatore aveva lavorato sulla Turbo S, ma con il vecchio 3,8 biturbo, tutta un’altra storia. Stavolta c’è da fare i conti con un ibrido, e Brabus ha scelto la via più semplice, ovvero lasciarlo in pace.

Il pacchetto si chiama PowerXtra P36-800 e agisce solo sul sei cilindri. Nuova centralina, mappe di iniezione e accensione rivedute, pressione di sovralimentazione più alta. La meccanica resta com’è. Il termico passa da 640 a 729 CV e la coppia da 760 a 860 Nm, disponibile tra 2.800 e 6.000 giri. Il motore elettrico da 71 CV, annegato nel doppia frizione a otto rapporti, non si tocca. Totale, quindi, di 800 CV e 900 Nm di sistema, cioè 89 CV e 100 Nm più della Turbo S di serie.

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Lo 0-100 è di un decimo in meno, 2,4 secondi per la Coupé, 2,5 per la Cabriolet. La velocità massima, invece, resta inchiodata a 322 km/h, come sulla Porsche standard. Quindi tutta quella potenza in più serve soprattutto a chi ama i sorpassi brutali e le riprese selvagge. Lo scarico sportivo a quattro terminali, con valvole elettroniche e due sound, dal discreto al decisamente boxer, si può comprare anche separatamente.

Fuori, tanto carbonio a vista, opaco o lucido a scelta. Spoiler anteriore con alette sollevate contro la portanza, minigonne, calotte degli specchietti, alettone posteriore più alto e diffusore con i terminali integrati. L’aerodinamica attiva di serie continua a funzionare, compresa la parte mobile dello spoiler e le alette di raffreddamento.

Le ruote sono le Monoblock ZL “Platinum Edition” a centrale: 21 pollici davanti (9,5J) e 22 dietro (12J), con Continental SportContact 7 in 255/30 e 335/25. Le molle, sviluppate con KW, abbassano l’auto fino a 25 millimetri senza disturbare gli ammortizzatori attivi.

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Dentro si può osare, pelle nera, cuciture a contrasto, rombi perforati sui sedili, carbonio ovunque, pedali in alluminio e soglie illuminate col logo Brabus. C’è perfino un modulo che ricorda le ultime impostazioni di start-stop, mantenimento di corsia e valvole di scarico.

Il prezzo? Brabus non lo dice. Porsche chiede almeno 271.000 euro per la Turbo S e 285.200 per la Cabriolet, e il resto è a vostro rischio.