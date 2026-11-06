Nuova Porsche Panamera in versione “base”, più economica non significa meno bella

Sulle ultime foto paparazzate nessun camuffamento, nemmeno il pudore di una pellicola a righe. La Panamera base è stata fotografata a volto scoperto, in un posto così riservato che chi ha scattato ha dovuto persino oscurare lo sfondo.

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In casa Porsche vale una regola semplice, lo abbiamo visto negli anni, più suffissi, più potenza. La Panamera senza nemmeno la “S” sta in fondo alla scala, e si vede. Rispetto alla GTS i paraurti, davanti e dietro, sono più slanciati e più puliti. Al posteriore spariscono le prese d’aria esterne sporgenti, e al posto delle tante nervature compare un diffusore ampio e piatto. Gli scarichi, quattro terminali rotondi, restano praticamente identici.

I freni sono più piccoli, anche se Porsche ti lascia comunque la pinza rossa, perché un po’ di scena non si nega a nessuno. I cerchi sembrano da 19 pollici contro i 21 della GTS. Le gomme sono Hankook Ventus S1 Evo Z invece delle Continental SportContact 7.

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Prima di gridare al risparmio, però, un dettaglio: Hankook ha già annunciato che equipaggerà tutte le varianti della Panamera, e Porsche cambia spesso marca di pneumatici sullo stesso modello a seconda del pacchetto cerchi.

Sulla potenza è presto per sbilanciarsi. Oggi la base monta un V6 biturbo da 2,9 litri con 348 cavalli e 500 Nm. Un motore che ha margine: sull’Audi RS5 la stessa unità arriva a 503 cavalli. Porsche ha spazio tra l’attuale versione e la GTS, ma potrebbe non sentire il bisogno di riempirlo.

La Panamera pesa parecchio nei conti di Stoccarda, con 27.701 esemplari venduti lo scorso anno, e tenerla aggiornata senza spendere cifre folli è una priorità per un marchio che sta faticando su vendite e margini. Il problema è che la stessa Porsche ha dichiarato di voler vendere meno auto a prezzi più alti. Una Panamera d’ingresso troppo brillante rischia di diventare un’ottima ragione per non salire di gamma.

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Ecco perché è probabile che le novità più sostanziose finiscano sulle GTS e sulle Turbo, quelle che portano a casa i margini veri. Alla base resterà un restyling gentile, con le gomme di un’altra marca e una promessa implicita di accontentarsi.