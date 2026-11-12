Honda: vantaggi esclusivi sulla gamma con i Black Days

I Black Days di Honda Auto Italia rendono più accessibili le auto elettrificate che compongono la gamma della casa giapponese, riservando vantaggi dedicati su tutti i modelli ibridi a sua firma. L’iniziativa commerciale, che andrà avanti fino al 30 novembre 2026, è accompagnata da una massiccia campagna di comunicazione.

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Per le vetture Full Hybrid del marchio nipponico, i Black Days possono tradursi in un vantaggio economico fino a 7.000 euro, con qualsiasi usato in permuta o da rottamare. Si aggiungono due tagliandi omaggio e una garanzia fino a 8 anni a chilometraggio illimitato. Il risultato? Un’allettante opportunità per chi volesse comprare un’auto elettrificata della Honda.

L’offerta, come dicevamo, è “olistica” e coinvolge le vetture ibride di tutta la gamma. Parliamo di un listino composto da modelli capaci di venire incontro a ogni stile di vita e alle diverse esigenze di mobilità. Si parte dalla Honda Jazz, city car compatta e versatile, e dalla Jazz Crosstar, city SUV ideale per la mobilità urbana e le gite fuori porta, per proseguire con la Civic, hatchback che coniuga design e piacere di guida.

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Il filone va avanti con la Honda HR-V, capace di abbinare le dimensioni compatte all’efficienza. Poi ci sono lo ZR-V, dove la praticità di un SUV fa il paio con il piacere di guida di una berlina, e il CR-V, SUV più grande di casa Honda, destinato a soddisfare i bisogni di chi punta alla massima versatilità, in un quadro qualitativo degno della fama aziendale. A chiudere il cerchio ci pensa la nuova Prelude, che riporta in listino uno dei nomi più iconici della storia Honda ma con motorizzazione ibrida.

Come dicevamo, la campagna dei Black Days avrà spazi mediatici importanti. Fino alla sua scadenza, di lei si parlerà su un ricco assortimento di network: televisione, connected TV, digital out of home, piattaforme digitali e social media. Un contributo alla visibilità dell’iniziativa verrà dato dai brand ambassador Gaia Sabatini e Gregorio Paltrinieri, con spot dedicati a Jazz, Jazz Crosstar e HR-V. Per ulteriori informazioni sulle offerte e per trovare la concessionaria Honda più vicina, è possibile visitare il sito ufficiale www.honda.it/cars/offers.