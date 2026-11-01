Porsche da Malta al Museo Targa Florio di Collesano

Invasione di Porsche, ieri, a Collesano (PA), dove al Museo della Targa Florio si sono dati appuntamento i soci del Porsche Club Malta, in occasione del 20° anniversario del prestigioso sodalizio.

Advertisement

A guidare il corteo di sportive ci ha pensato il presidente Andrew Spiteri, su alcune strade che hanno scritto la storia del mito. Le auto del marchio di Stoccarda sono di casa sulle Madonie, dove si sono imposte più di tutte le altre, quando la sfida ideata da Vincenzo Florio era nel pieno del suo fulgore.

Oggi quell’evento agonistico rivive nella dimensione rievocativa, con appuntamenti di regolarità turistica, come la Targa Florio Classica. Il meeting delle Porsche portate in Sicilia dal club maltese non ha previsto prove di precisione al pressostato, che sono peraltro abbastanza noiose per chi guida delle supercar, ma ha concesso un’immersione nella magia del territorio madonita, delle sue bellezze e della sua storia.

Advertisement

In questo ambito, Collesano e il suo Museo della Targa Florio sono state le tappe d’elezione. Non poteva che essere così, vista la natura celebrativa dell’evento, teso a rendere un tributo alla leggendaria gara automobilistica siciliana. L’iniziativa, dal titolo “Retracing the Targa Florio”, è stata organizzata in collaborazione con un noto operatore turistico dell’isola, che ha incastonato al meglio ogni perla del territorio scelto per l’esperienza.

Foto da profilo Facebook Museo Targa Florio di Collesano

La lunga sosta delle Porsche nella strada antistante il museo ha suscitato interesse e ammirazione fra gli appassionati, i curiosi e i passanti. Ad accogliere gli ospiti ci ha pensato Michele Gargano, conservatore della struttura museale dedicata al mito della Targa Florio.

La visita del Porsche Club Malta ha rappresentato un significativo momento di incontro nel segno del legame storico tra la casa di Stoccarda e la sfida madonita, dove si sono scritte alcune delle pagine più belle del motorsport internazionale.

Advertisement

L’appuntamento ha celebrato non soltanto la passione per le auto sportive, ma anche il valore storico, culturale e sportivo della Targa Florio, una manifestazione che, ancora oggi, continua ad attirare appassionati e visitatori provenienti da ogni parte del mondo.