Bentley e Paris Saint-Germain annunciano una partnership fino al 2028

Il mondo del calcio e quello dell’automobile si sono spesso intrecciati, sul fronte delle collaborazioni. Non è così frequente, però, il coinvolgimento di un marchio di lusso come Bentley in un’intesa di questo tipo. Fa un certo effetto, quindi, la partnership ufficiale della casa di Crewe con il Paris Saint-Germain, che andrà avanti per due stagioni: 2027 e 2028.

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Esperienze esclusive e iniziative di narrazione originali collegheranno i mondi della mobilità di alta gamma, dello sport e del lifestyle, con un taglio originale e di impatto.

Diversi calciatori possiedono dei modelli Bentley, ma la liaison, fino ad oggi, ha riguardato la sfera privata e le scelte personali. Ora la relazione col mondo del pallone, dei suoi protagonisti e dei suoi seguaci si allarga, guadagnando una dimensione nuova e societaria.

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L’accordo sottoscritto dalla casa automobilistica britannica con il Paris Saint-Germain unisce due marchi di fama mondiale, nel segno della creatività e delle performance, che diventano elementi di comunione, in una tela ispirata all’artigianato di lusso britannico e alla cultura parigina.

Foto Bentley Motors

Bentley diventa partner ufficiale del club francese, trovando il fil rouge in una reputazione basata, in entrambi i casi, su autenticità, cura dei dettagli e impegno costante nel creare emozioni fuori dall’ordinario.

I due marchi esploreranno insieme nuove opportunità per coinvolgere le rispettive comunità attraverso esperienze esclusive, momenti curati nei minimi dettagli e una narrazione originale che trae ispirazione dai mondi del lusso, del design, della cultura e dello sport.

Le premesse per un risultato di notevole spessore ci sono tutte. Bentley e Paris Saint-Germain sono dei marchi sportivi e culturali fra i più influenti al mondo ed hanno una naturale inclinazione verso l’eccellenza. In un contesto in cui lusso, cultura e sport sono sempre più interconnessi, sanno spingersi oltre i confini dei propri settori di riferimento.

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Attraverso questa partnership, Bentley e Paris Saint-Germain puntano a creare legami significativi tra i rispettivi pubblici a livello globale, celebrando le passioni, le emozioni e la creatività che li accomunano. L’obiettivo è quello di unire le due community in modi nuovi e coinvolgenti, celebrando al contempo la creatività, l’individualità e l’attenzione ai dettagli che contraddistinguono i due brand coinvolti nell’iniziativa, connessi da valori e ambizioni comuni.

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Fonte | Bentley Motors