Porsche: gli utili tornano a salire, ma calano fatturato e vendite

Porsche chiude i primi nove mesi del 2026 con un utile operativo di 1,74 miliardi di euro, rispetto ai 40 milioni registrati un anno prima. Il recupero arriva in una fase di contrazione delle consegne e riflette soprattutto il minor peso della ristrutturazione, insieme al contributo dei modelli più redditizi, a partire dalla 911.

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Porsche recupera redditività: utile operativo a 1,74 miliardi nei primi nove mesi del 2026

Il confronto beneficia di una forte riduzione degli oneri legati al riassetto, scesi da 2,7 miliardi a circa 500 milioni di euro. Nel 2025 avevano pesato in particolare le modifiche ai programmi di elettrificazione. Il miglioramento dei risultati va quindi letto anche considerando quanto fosse debole la base di partenza.

Il fatturato si è fermato a 25,28 miliardi di euro, in calo del 5,9%, e il margine operativo è salito dallo 0,2 al 6,9%. Le vetture consegnate ai clienti sono state 178.532, il 16% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. I ricavi hanno dunque registrato una flessione più contenuta dei volumi, sostenuti dai prezzi e dalla composizione delle vendite.

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La 911 è l’unica famiglia della gamma in crescita, con 42.217 esemplari e un aumento del 12%. La domanda per le versioni GTS, Turbo e GT sostiene l’impostazione scelta da Michael Leiters, alla guida di Porsche dall’inizio dell’anno, che vuole concentrare maggiormente l’offerta su sportive esclusive, personalizzazioni e prodotti con margini superiori.

La strategia Sportwagenschmiede ’35 accompagna questa evoluzione con una riduzione dei costi e delle dimensioni dell’organizzazione. In Cina, dove le consegne sono diminuite del 33%, Porsche continua a privilegiare il valore del marchio rispetto alla ricerca di volumi a breve termine.

Il flusso di cassa netto delle attività automobilistiche è aumentato da 1,34 a 2,50 miliardi di euro, ma sul dato incide soprattutto la vendita delle partecipazioni in Bugatti Rimac e Rimac Group. L’operazione ha generato incassi complessivi per 984 milioni, confluiti in larga parte nel flusso Automotive, e una liquidità netta della divisione che ha raggiunto 8,23 miliardi.

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Quanto a un possibile sito negli Stati Uniti, il direttore finanziario Jochen Breckner ha escluso che il progetto Audi in Georgia porti a trasferire anche la produzione Porsche. Il manager ha richiamato la complessità aggiuntiva, la necessità di importare motori e la duplicazione degli investimenti dei fornitori, elementi da considerare anche di fronte al peso dei dazi americani.

Il marchio ha fatto anche sapere di voler aumentare la redditività dei programmi di personalizzazione e degli optional. Il costruttore conferma le previsioni annuali, con ricavi fra 35 e 36 miliardi di euro e margine operativo fra il 5,5 e il 7,5%.