Un braccio robotico nascosto sotto il sedile posteriore che esce, guarda, spazzola e se ne torna in basso. Si tratta di un brevetto depositato da Kia negli Stati Uniti e che sembra ascoltare le richieste di milioni di genitori da una parte all’altra del Pianeta.

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Il problema, diciamocelo, è reale. Chiunque abbia trasportato un bambino piccolo conosce l’abitacolo dopo uno spuntino: briciole, succo, cioccolato ovunque. I rivestimenti chiari, sempre più di moda, non perdonano nulla.

Il funzionamento dello strumento pensato da Kia è lineare. Una telecamera tiene d’occhio la superficie del sedile e, appena nota lo sporco, la vettura passa in modalità pulizia. Si apre un vano sotto il cuscino, esce un braccio articolato e al lavoro vanno spatola, spazzola, aspirapolvere e spruzzatore. Finito il turno, il braccio rientra e il cassetto si richiude.

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Il sistema sa distinguere i residui solidi dai liquidi e regola di conseguenza il proprio intervento. Il brevetto prende in considerazione anche i fluidi più capricciosi, come sangue o ketchup, che reagiscono in modo diverso a seconda della pressione applicata. Il limite sta negli occhi: la telecamera capisce che c’è qualcosa, ma non cosa.

C’è la questione che a un genitore salta subito all’occhio. Il documento non chiarisce se la macchina possa pulire anche un seggiolino per bambini, anche se nulla lo vieta. Prevede invece che il sedile venga controllato prima dell’uso, perché nessun passeggero dovrebbe ritrovarsi davanti a un arto meccanico che spunta dal nulla.

Ci si può chiedere cosa resti di un braccio robotico dopo anni di polvere, sabbia e bevande zuccherate, perché l’affidabilità nel tempo è il vero nodo. Almeno qui l’esigenza è concreta. Più concreta dei maxischermi che colonizzano le plance, per intenderci, e che nessuna famiglia ha mai chiesto.

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Se Kia o Hyundai decidessero di portarlo in produzione, a fare la differenza sarebbero prezzo e durata. Per ora resta un brevetto, uno spunto curioso e niente di più. I brevetti, del resto, costano poco.