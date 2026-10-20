Porsche dice no alla supercar elettrica: i ricchi preferiscono il rumore

Porsche ha fatto i conti, e il verdetto è arrivato direttamente dalla scrivania di Michael Leiters. La futura supercar non poteva essere solo elettrica, non per un limite tecnico, ma perché a chiederla, per ora, sono in pochi.

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Il progetto ha preso il nome di Mission S, una sportiva a motore centrale che andrà a sedersi sopra la 911 nella gamma. Sulla piattaforma, la casa di Stoccarda lascia aperte più strade tecniche, ma una è chiusa a doppia mandata: quella della versione a batteria. La domanda, nel segmento, non basta a giustificarla.

La Taycan ha dimostrato che Porsche sa fare una berlina elettrica dalle prestazioni feroci. Il punto è che una supercar vive di altro. Il sound, il peso, le sensazioni al volante, la storia del marchio: roba che pesa parecchio quando il conto parte da centinaia di migliaia di euro. Sulla carta l’accelerazione fa scena, ma da sola non vende un sogno.

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Il vantaggio dell’approccio è concreto. Un motore termico compatto, magari con un aiuto elettrico, offre un compromesso diverso da quello di un’auto che si porta dietro una batteria enorme. Più libertà per i progettisti, meno ingombri da giustificare. Attenzione però alla sfumatura: Porsche non sostiene che nessuno comprerà mai una supercar elettrica. Dice che oggi la clientela non è abbastanza ampia, e per un marchio che deve ammortizzare lo sviluppo su volumi ridotti la differenza non è da poco.

Il bello è che Stoccarda non gioca da sola. A Sant’Agata il progetto Lanzador nasceva per essere una Lamborghini a zero emissioni, poi è diventato una plug-in hybrid. Nel febbraio 2026 Stephan Winkelmann ha messo a verbale che l’interesse per l’elettrico, tra i clienti di riferimento, restava molto basso.

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Pagani, poi, ha chiuso la questione in modo ancora più netto. Aveva lavorato a una Utopia elettrica, ha interpellato distributori e clienti e ha trovato il deserto. Per un’azienda che sforna poche decine di esemplari l’anno, buttare soldi in un programma senza acquirenti sarebbe stato un lusso fuori budget.

Porsche, insomma, non rinnega l’elettrico, continua a svilupparlo, ma non intende imporlo a tutta la gamma. La Porsche Mission S potrà avere un motore termico o un sistema ibrido, a seconda della versione. La 911, intanto, questo è sicuro, resta fuori dai giochi a batteria, parola di Leiters.