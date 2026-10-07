Porsche Mission S: dettagli e indiscrezioni sul concept al debutto il 15 ottobre

Porsche presenterà il 15 ottobre la Mission S, una concept che anticiperà una possibile nuova famiglia di supersportive a motore centrale, collocata sopra la 911. L’annuncio è arrivato il 7 ottobre durante il Capital Markets Day di Weissach, dove Michael Leiters ha illustrato una strategia che assegna più spazio a vetture esclusive e redditizie, senza puntare soltanto sulla crescita delle vendite.

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Porsche Mission S: il 15 ottobre debutta la concept per una supersportiva sopra la 911

Il costruttore ha già pubblicato alcuni teaser sui propri canali social, accompagnandoli con il richiamo alla passione per le sportive. La piattaforma annunciata dovrebbe consentire di entrare in una fascia di mercato oggi non coperta da un modello paragonabile alle precedenti Carrera GT e 918 Spyder. Non si tratterebbe quindi di un’ulteriore variante della 911, ma di un progetto con un’architettura differente.

Le prime indiscrezioni erano circolate a settembre, quando Handelsblatt aveva descritto una sportiva identificata internamente come S1. Il servizio parlava di un possibile boxer a otto cilindri e di un prezzo nell’ordine dei 500.000 euro. Porsche non ha però confermato questi dettagli, né dichiarato che S1 sia la sigla interna della Mission S.

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Nel 2023 Marcos Marques, responsabile di progetti legati agli e-fuel in Porsche, aveva raccontato a The Intercooler che la casa automobilistica aveva sperimentato un boxer biturbo a otto cilindri da 5,0 litri su un prototipo basato sulla Cayman. Stando alle informazioni emerse allora, il motore sviluppava circa 750 cavalli e 1.000 Nm, raggiungeva i 9.000 giri ed era abbinato a un cambio manuale, anche se non è stato confermato alcun legame con la nuova Mission S.

Il prototipo aveva percorso le strade attorno a Weissach per oltre un anno, prima che Porsche decidesse di interromperne lo sviluppo. Le voci su una nuova supersportiva con boxer a otto cilindri riportano l’attenzione su quell’esperimento, anche se l’eventuale impiego dello stesso motore sulla Mission S resta da verificare.

Porsche aveva già esplorato il futuro delle sue hypercar con la Mission X del 2023, scegliendo in quel caso una propulsione interamente elettrica. La Mission S potrebbe essere quindi collegata alla Mission X e i due progetti potrebbero anticipare una famiglia di supersportive proposta sia con propulsione elettrica sia con motore termico, una possibilità però ancora da confermare.

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La strategia Sportwagenschmiede ’35 prevede investimenti nei motori a combustione e nei sistemi plug-in hybrid, affiancati allo sviluppo delle batterie. Leiters punta a rendere ogni vettura più redditizia e a semplificare la gamma, nella quale una supersportiva sopra la 911 aprirebbe spazio a clienti disposti a spendere cifre più elevate. L’anteprima del 15 ottobre permetterà di conoscere la Mission S, in attesa dei dettagli tecnici e delle decisioni su un eventuale modello di serie.