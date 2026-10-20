Accessori gratis, ma stampante tua: Skoda porta la fabbrica nel tuo salotto

Skoda ti regala un portabicchieri (e anche molti altri accessori). Anzi, ti regala il file per fartelo da solo, che è una cosa leggermente diversa, ma comunque al passo coi tempi.

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La casa ceca ha messo online, gratis, i modelli digitali di una serie di accessori per l’abitacolo. Si scaricano da Printables.com, la piattaforma dedicata alla stampa 3D, e da lì in avanti è affar tuo. Il costruttore progetta, tu produci. Il “Simply Clever” esce dalla plancia ed entra nel tuo garage (o in salotto, dipende dai gusti personali in fatto di arredamento).

L’elenco è quello che ci si aspetta da chi ha fatto del buonsenso un marchio di fabbrica: portabicchieri e portabevande, scomparti per le monete, guide e fascette per i cavi USB, supporti per il telefono, ganci per le tasche dietro ai sedili, inserti e organizer per la console centrale. Roba disegnata dai team di design, ingegneria e innovazione di Skoda, in parte pensata per sfruttare i vani già esistenti, quindi senza toccare la vettura. Si possono anche modificare i file, nel rispetto delle condizioni d’uso. Chi ha un’idea migliore dell’ufficio stile, insomma, può provarci.

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Epiq e Peaq, i due SUV elettrici, hanno il loro catalogo dedicato: coperchi per i portabicchieri, inserti, un vassoio per il Jumbo Box, un organizer per la parte bassa della console. Il Peaq ha in più un portabicchiere a clip per il tavolino ripiegabile, che regge tazze normali e contenitori più grandi. Molti di questi pezzi nascono dalle richieste dei clienti, e i commenti su Printables diranno ai tecnici cosa disegnare dopo.

La libreria non si ferma alle auto nuove. Include anche modelli fuori produzione. Il proprietario di una Skoda datata può ricevere un accessorio che nessuno gli avrebbe mai venduto. Con un limite: la compatibilità non è universale, perché console, vani e punti di fissaggio cambiano da modello a modello. Il comunicato non indica generazioni e anni compatibili, quindi tocca controllare il file prima di far partire la stampante.

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Attenzione al “gratis”. Gratis è il file, chiaramente, che è comunque già qualcosa di importante. Servono una stampante 3D, il filamento e la corrente, e Skoda non pubblica alcun listino per stimare il costo di un singolo pezzo. Poi c’è il materiale: un’abitacolo al sole diventa un forno, e il PLA, tra le plastiche più usate, può ammorbidirsi e deformarsi. Meglio seguire i parametri indicati per ogni file.

Paletti netti anche sull’uso. Parliamo di accessori per riporre e ordinare, non di componenti strutturali né di sostituti degli elementi di sicurezza. Il gancio per il Top Tether, tra i più apprezzati dalla community, non rimpiazza l’ancoraggio di sicurezza. Niente che comprometta gli airbag.

La stampa 3D, per Skoda, non è una moda, la usa da oltre trent’anni e ne ricava circa 15.000 componenti l’anno per sviluppo e collaudo. Ora la palla passa agli altri, ai clienti.