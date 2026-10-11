Porsche 911 Turbo S contro Cayenne Turbo EV: il video della drag race

Il tema delle drag race appassiona tante persone. In questo ambito, quelli di carwow sono sempre sul pezzo. La più recente sfida di accelerazione organizzata dagli autori del noto canale mette una contro l’altra le Porsche 911 Turbo S e Cayenne Turbo EV.

Advertisement

Mat Watson, insieme a un collaboratore, ne confronta le prestazioni in diverse gare sul quarto di miglio con partenza da fermo. C’è pure una finestra su un test di ripresa.

Riusciranno l’enorme coppia e l’elevata potenza del pesante SUV Porsche ad avere la meglio sulla capacità di scatto della più leggera auto sportiva ibrida dello stesso marchio?

Advertisement

Per avere la risposta dovrete guardare il video, perché solo così potrete farvi un’idea più consapevole sugli aspetti dinamici dei due veicoli tedeschi, nella prova dove sono stati chiamati a fronteggiarsi. Prima di cedere la parola ai fotogrammi, facciamo un breve ripasso delle caratteristiche principali dei mezzi coinvolti.

Partiamo dalla Porsche 911 Turbo S, spinta da un motore ibrido flat-six biturbo da 3.6 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 711 CV di potenza massima e 800 Nm di coppia.

L’energia propulsiva giunge a terra con il supporto di un efficace sistema di trazione integrale, che sfrutta al meglio ogni cavallo vapore. Il peso da muovere si fissa a quota 1.740 kg.

Accanto a lei, sul nastro d’asfalto scelto per la drag race, c’è la nuova Porsche Cayenne Turbo EV. Il celebre SUV, in questa declinazione, è mosso da una coppia di motori elettrici che, combinati, generano l’incredibile potenza di 1.156 CV, con 1.500 Nm di coppia, su un peso di 2.645 kg.

Advertisement

Anche se non è alleata della bilancia, la Cayenne alla spina scatta come un razzo. Basteranno il suo maggiore vigore energetico e l’erogazione istantanea a compensare il peso monstre, per farla prevalere nella sfida multipla? Oppure sarà la più leggera e sportiva 911 ad aggiudicarsi questa drag race in salsa Porsche? A voi la chiave per avere le risposte: il tasto play sul video. Buona visione!