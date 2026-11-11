Anche BYD tenta la strada della microcar: è disegnata dall’ex capo di Audi e Lamborghini

BYD non ha ancora una microcar, però ha un brevetto che porta una firma pesante, quella di Wolfgang Egger, l’uomo che ha disegnato Audi e Lamborghini prima di sbarcare a Shenzhen nel 2017.

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Il documento è stato pubblicato dall’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA). È stato depositato lo scorso dicembre. Nel team di progetto, oltre a Egger, compaiono Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi e Zhang Xi.

Il risultato è una due porte compatta che le linee rette sembra averle messe al bando. Curve ovunque, altezza da terra ridotta, proporzioni da città. Il frontale è chiuso, con una barra luminosa a tutta larghezza e un muso a doppio strato. Davanti e dietro il linguaggio è lo stesso, simmetrico e giocoso, tanto che il veicolo sembra sorridere a chi lo guarda.

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Il punto è che BYD vende di tutto, ma nel segmento delle microcar non ha ancora messo piede. Nessuna conferma sulla produzione, nessuna scheda tecnica, nessuna indiscrezione su motori o batterie. Per ora la carta dice che a Shenzhen stanno cercando un nuovo vocabolario stilistico per la micromobilità.

Questa settimana il gruppo ha festeggiato il diciannove milionesimo veicolo a nuova energia uscito dalle linee, una Fang Cheng Bao Ti 9. Quando i numeri sono questi, ci si può permettere di sperimentare anche in formato mignon.

Qualche indizio sulla collocazione arriva dai nomi. Tra i firmatari c’è Zhao Binggen, responsabile del Dynasty Research Institute: se la microcar arrivasse davvero in strada, la strada più probabile porta alla famiglia Dynasty. Eppure sul mercato giapponese BYD ha già lanciato la kei-car Racco, il cui nome significa “lontra marina” e che pare appartenere alla serie Ocean. Il precedente c’è, quindi, e anche l’appetito.

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Egger, del resto, non è nuovo a questi giochi. In BYD ha guidato il team dietro la hatchback elettrica Seagull e la berlina Han, e ha portato in dote i linguaggi “Dragon Face” e “Ocean Aesthetics”.