Salta al contenuto
Menu

Anche BYD tenta la strada della microcar: è disegnata dall’ex capo di Audi e Lamborghini

BYD deposita il brevetto di una microcar a due porte firmata Wolfgang Egger: curve, muso sorridente e luce full width. Ecco cosa sappiamo.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Microcar BYD

BYD non ha ancora una microcar, però ha un brevetto che porta una firma pesante, quella di Wolfgang Egger, l’uomo che ha disegnato Audi e Lamborghini prima di sbarcare a Shenzhen nel 2017.

Advertisement

Il documento è stato pubblicato dall’Amministrazione nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA). È stato depositato lo scorso dicembre. Nel team di progetto, oltre a Egger, compaiono Zhao Binggen, Xu Ziyan, Huang Xi e Zhang Xi.

Microcar BYD

Il risultato è una due porte compatta che le linee rette sembra averle messe al bando. Curve ovunque, altezza da terra ridotta, proporzioni da città. Il frontale è chiuso, con una barra luminosa a tutta larghezza e un muso a doppio strato. Davanti e dietro il linguaggio è lo stesso, simmetrico e giocoso, tanto che il veicolo sembra sorridere a chi lo guarda.

Advertisement

Il punto è che BYD vende di tutto, ma nel segmento delle microcar non ha ancora messo piede. Nessuna conferma sulla produzione, nessuna scheda tecnica, nessuna indiscrezione su motori o batterie. Per ora la carta dice che a Shenzhen stanno cercando un nuovo vocabolario stilistico per la micromobilità.

Microcar BYD

Questa settimana il gruppo ha festeggiato il diciannove milionesimo veicolo a nuova energia uscito dalle linee, una Fang Cheng Bao Ti 9. Quando i numeri sono questi, ci si può permettere di sperimentare anche in formato mignon.

Qualche indizio sulla collocazione arriva dai nomi. Tra i firmatari c’è Zhao Binggen, responsabile del Dynasty Research Institute: se la microcar arrivasse davvero in strada, la strada più probabile porta alla famiglia Dynasty. Eppure sul mercato giapponese BYD ha già lanciato la kei-car Racco, il cui nome significa “lontra marina” e che pare appartenere alla serie Ocean. Il precedente c’è, quindi, e anche l’appetito.

Advertisement

Egger, del resto, non è nuovo a questi giochi. In BYD ha guidato il team dietro la hatchback elettrica Seagull e la berlina Han, e ha portato in dote i linguaggi “Dragon Face” e “Ocean Aesthetics”.

LinkedInWhatsAppFlipboard