Ford rimette il cambio manuale in una Mustang da 600 CV: il ritorno della Cobra

Ford ha deciso di rimettere il serpente sul cofano. Il nome Cobra torna nel 2027 su una Mustang ad alte prestazioni, Ford Racing lo ha annunciato con un post su X e un teaser che non mostra praticamente nulla. Un’arte del fare dichiarazioni senza dire niente che a Dearborn non hanno mai smesso di coltivare.

Advertisement

Qui vedremo un cuore “interamente motorizzato nato dalle corse”, dice Ford. Dunque, si intuisce, niente elettrificazione. Si parla di un V8 aspirato di derivazione racing, mentre ancora non si sa se la Cobra sarà un modello a sé o una serie speciale, né dove si infilerà nel listino.

Le indiscrezioni, rilanciate da Ford Authority, la descrivono come l’erede della vecchia Shelby GT350 e le attribuiscono una base tecnica nella Dark Horse SC attuale. Qui il colpo di scena, addio al V8 sovralimentato da 5,2 litri, benvenuto un aspirato da 5,2 o 5,4 litri, come sulla GT350 della generazione S550. I rumors parlano di oltre 600 CV e, forse, del solo cambio manuale.

Advertisement

La Cobra, così, si piazzerebbe tra la Dark Horse standard e la Dark Horse SC. Quest’ultima monta un V8 sovralimentato da 5,2 litri con albero a croce, cambio doppia frizione Tremec a sette rapporti.

Alla Cobra mancherebbe la versione cabriolet, sarebbe solo coupé. Non avrà nemmeno la ricetta della GTD, che con il suo Predator da 5,2 litri porta a casa ben oltre 800 CV, 900 Nm, cambio doppia frizione a otto rapporti al retrotreno, freni carboceramici Brembo e gomme Michelin Cup 2. Dalla SC dovrebbe invece ereditare l’estetica più cattiva, con in più sospensioni riviste, freni più grandi e un impianto di raffreddamento potenziato.

Il nome, poi, pesa. La Cobra ha vestito la SVT sovralimentata e diverse Shelby, compresa la leggendaria Terminator dei primi anni Duemila. Il serpente adesso è fuori dal cesto. Vedremo se morde ancora o se fa solo scena.