Porsche 911 Turbo Touring, è ancora mistero sull’iconica sportiva avvistata senza alettone

Porsche sta facendo girare la testa agli appassionati, specie se le novità spiate sfrecciano a tutta velocità nell’Inferno Verde tedesco. Si è già accennato in passato a un prototipo della sua gamma aggiornata 911 avvistato durante i test, ma sembra che non si tratti del solito facelift. L’allestimento, infatti, potrebbe essere di quelli nuovi pronti a sorprendere gli amanti della sportiva tedesca.

Nel corso di quest’anno sono arrivati alla vendita modelli 2025 come Carrera, Carrera GTS, Carrera 4 GTS e Targa 4 GTS, ma altri modelli somo rimasti avvolti nel mistero dei test in corso da diversi mesi. Tra le novità più intriganti da notare tra le curve del Nürburgring c’è anche un possibile modello Turbo Touring, che sembra ispirarsi alla 911 Sport Classic in edizione limitata del 2023.

Non si può evitare di lanciare un’occhio sull’assenza dell’alettone posteriore fisso e sulle coperture sulle prese d’aria dei parafanghi posteriori. C’è quindi da parte di Porsche l’intenzione di combinare l’eleganza retrò con l’ingegneria moderna, andando verso spoiler a coda d’anatra.

Sul fronte della trasmissione, la Turbo Touring probabilmente manterrà la trazione posteriore, ma un cambio manuale è poco probabile: il prototipo monterebbe con tutta probabilità un propulsore ibrido. Questo powertrain combina un motore elettrico con il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti della 911 di generazione 992, con il motore elettrico che supporta la combustione e recupera energia in frenata.

Sulla potenza, la base più concreta è quella di 640 CV grazie al motore boxer biturbo da 3,8 litri della Turbo S. Con l’ibrido, il nuovo modello dovrebbe vedere un incremento di cavalleria, garantendo prestazioni ancora più esaltanti. Si ipotizza che la 911 Turbo Touring debutterà come modello 2026.