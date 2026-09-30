Dai Led Zeppelin al garage di Mr. Bean: asta milionaria per questa Porsche 959

Una Porsche 959 passata dalle mani del manager dei Led Zeppelin e da quelle di Rowan Atkinson. Parliamo di uno scintillante annuncio su Piston Heads. Il prezzo fissato è di 2,25 milioni di sterline, poco più di 2,6 milioni di euro.

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Per fare di un’auto un pezzo da collezione servono ingredienti precisi come, appunto, un posto nella storia, una specifica che la distingua, una storia da raccontare e, questo non è negoziabile, un passato senza macchie. Qui la spunta è su tutta la linea.

La 959 è la nonna di ogni Porsche moderna. Sei cilindri boxer biturbo, trazione integrale intelligente, materiali leggeri e ammortizzatori regolabili: sulla 911 di oggi sembrano ovvietà, ma qui Porsche li ha inventati per inseguire la gloria nel Gruppo B. Turbo sequenziali, cerchi in magnesio e assetto che si abbassa da solo per favorire l’aerodinamica erano fantascienza quarant’anni fa. Con Carrera GT e 918 Spyder forma il podio delle Porsche più grandi di sempre.

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Questo esemplare è una Komfort. Sotto il cofano c’è un aggiornamento Stage II: turbine più pronte, centralina più sveglia, prestazioni da 550 CV. Fuori, un Wine Red Metallic che ricorda come le 959 non siano state tutte grigie, nere o bianche. Dentro, champagne e bordeaux, un pranzo di lavoro anni Ottanta trasformato in abitacolo. L’annuncio sospetta che la combinazione sia unica.

Si ritiene l’avesse ordinata Peter Grant, leggendario manager dei Led Zeppelin e collezionista di auto da far girare la testa, che la ricevette nuova nel 1988. Il telaio 171 è poi finito per un periodo a Rowan Atkinson (Mr. Bean per il grande pubblico) e oggi è dello stesso proprietario da oltre vent’anni e mezzo.

Quanto alla storia immacolata, la cura è quasi maniacale. Ogni intervento, in più di un terzo di secolo, è stato fatto al Porsche Centre di Reading, lo stesso che gestisce la flotta stampa. Non è rimasta ferma a prendere polvere, però: sul contachilometri ci sono circa 55mila km.

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Il cartellino segue il pedigree. Su Piston Heads c’è un’altra 959 Komfort con meno chilometri a 2,1 milioni di euro, ma se volete il Wine Red Metallic ne servono un po’ di più. È la Porsche più cara tra quelle con prezzo dichiarato sul sito, e ci sta tutta.