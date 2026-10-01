Supercar al Museo della Targa Florio, con Avventura Siciliana

Oggi ha fatto tappa a Collesano (PA) l’evento battezzato “Avventura Siciliana“. Si tratta di un format automobilistico, con supercar, connesso a una docu-serie originale di Only Speed. Le riprese e l’azione andranno avanti fino al 7 ottobre, interessando varie province dell’isola.

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Una delle tappe più attese, quella al Museo della Targa Florio, ha preso forma nella giornata odierna ed ha interessato le strade delle Madonie, quelle della corsa più antica del mondo.

Ferrari, Lamborghini, Porsche e Lotus, provenienti da varie parti d’Italia, hanno deliziato i presenti, regalando emozioni speciali di stile e sonorità meccaniche. Le supercar di “Avventura Siciliana” hanno sostato in luoghi iconici di Collesano, mentre Michele Gargano, conservatore del Museo della Targa Florio, raccontava ai loro equipaggi alcune storie legate alla mitica gara ideata da Vincenzo Florio.

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Più che un vero e proprio raduno, quello in corso è un viaggio narrativo su strada fatto con potenti supercar. Coinvolti nel meeting alcuni posti in provincia di Palermo, Agrigento, Ragusa, Siracusa e Catania. A darsi appuntamento in Sicilia sono stati alcuni appassionati possessori di auto sportive desiderosi di scoprire le bellezze dell’isola con un approccio diverso.

Qui il piacere di guida si coniuga all’interazione viva coi luoghi, attraverso il dialogo con le persone, in un rito spontaneo che diventa set per alcune riprese, dove i protagonisti diventano attori. Senza casting e senza copione. Le telecamere di “Avventura Siciliana” diventano lo strumento per cogliere questi scambi, fatti di sguardi, di parole, di espressioni facciali, di mimiche corporali e…di supercar.

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Oggi si usa la dicitura di turismo esperienziale, ma qui ci si spinge oltre, perché la scoperta diventa anche un film. Non di quelli destinati ad Hollywood, ma offerti alla fruizione della rete, sotto forma di documentari che fissano i ricordi di un’esperienza autentica e non recitata. Con tante voci, tanti volti e tanti protagonisti, selezionati dal caso, non da una regia.

A Collesano si è scritto oggi il primo capitolo del lavoro cinematografico, che arricchirà la sua narrazione in tanti altri posti, durante questa Avventura Siciliana. Un’eccezione al format ha riguardato il Museo della Targa Florio, dove l’esperienza è stata pianificata prima. Un atto dovuto, come gesto di gratitudine verso la pagina automobilistica più nota dell’isola ospitante.

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