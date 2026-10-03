Lamborghini Miura contro Countach, Diablo, Murciélago, Aventador e Revuelto: drag race stellare

Una drag race dal sapore epico è stata organizzata dagli specialisti di carwow. Protagoniste sono le Lamborghini più entusiasmanti delle diverse epoche. Si tratta, per farla breve, delle regine della gamma, in differenti fasi storiche. A confrontarsi sul nastro d’asfalto scelto per la gara d’accelerazione sono modelli di altissimo valore emotivo e culturale, entrati nel cuore di tutti.

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Volete i nomi? Eccovi serviti: Miura, Countach, Diablo Murciélago, Aventador e Revuelto. Immagino le vibrazioni sensoriali prodotte in ciascuno di voi da queste sigle magiche. Possiamo parlare della drag odierna come della sfida definitiva tra le auto Lamborghini. Il parterre si compone delle supercar a motore V12 della casa di Sant’Agata Bolognese, messe una contro l’altra in una drag race spettacolare.

Screen shot da video YouTube carwow

Duplice l’obiettivo degli autori del servizio: entusiasmare gli appassionati e vedere come si è evoluta la stirpe regina del “toro” nel corso degli anni. Ovviamente, per il rispetto che si deve ai mezzi più anziani, gli esemplari meno freschi non sono stati sfruttati al 100%, ma comunque il loro potenziale è stato offerto con una buona dose di generosità, per rendere credibile la valutazione comparativa delle metriche prestazionali nello scatto con partenza da fermo.

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Nessun dubbio sulla vincitrice, ma per vedere i distacchi delle altre non vi resta che guardare il video. Prima di cedergli spazio, facciamo un breve ripasso delle supercar Lamborghini coinvolte nella drag race.

Partiamo dall’iconica Miura P400 SV, alimentata da un motore V12 aspirato da 3.9 litri, con 385 CV e 400 Nm di coppia al servizio del piacere. La potenza giunge a terra sulle ruote posteriori, tramite un cambio manuale a 5 marce. Il peso da muovere è di 1.293 kg.

Screen shot da video YouTube carwow

Accanto a lei, c’è un’altra regina iconica: la Countach 5000 S, spinta da un V12 aspirato da 4.8 litri di cilindrata, che sviluppa 375 CV di potenza e 410 Nm di coppia. Pure qui ci sono la trazione posteriore e un cambio manuale a 5 rapporti. Il peso si fissa a quota 1.480 kg.

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Altra protagonista della drag race odierna è la Lamborghini Diablo, nella versione iniziale da 5.7 litri, il cui V12 aspirato eroga 492 CV e 580 Nm, scaricati al suolo sulle ruote posteriori, con il supporto di un cambio manuale a 5 marce. Il peso dell’auto è pari a 1.576 kg.

Vicino a lei, sulla linea di partenza, c’è la Murciélago LP640, animata con grinta da un motore V12 aspirato da 6.5 ​​litri, con 640 CV di potenza e 660 Nm di coppia. Qui la trazione è integrale, mentre il cambio è a 6 rapporti. Il dato letto alla bilancia è di 1.765 kg.

Ad impreziosire il gruppo di questa drag race ci pensa una Lamborghini Aventador SV, il cui V12 aspirato da 6.5 ​​litri mette sul piatto 740 CV e 690 Nm, gestiti tramite un cambio automatico a 7 marce. La potenza giunge a terra con il supporto della trazione integrale. Il peso si fissa quota 1.675 kg.

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Il cerchio delle protagoniste si chiude con la Revuelto, il cui powertrain ibrido si compone di un V12 aspirato da 6.5 ​​litri e di 3 motori elettrici, per 1.015 CV di potenza e 1.062 Nm di coppia. Tanto vigore viene trasmesso al suolo giovandosi di un cambio automatico a 8 marce e delle quattro ruote motrici. Il dato letto alla bilancia è pari a 1.890 kg.

Riuscirà la Lamborghini più recente a fare il vuoto dietro di sé nella drag race? C’è un solo modo per scoprirlo con certezza: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!