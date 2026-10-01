Porsche, aggiornamenti per 300.000 veicoli: la 997 può davvero vivere nel 2026

Una 997 ti fa venire voglia di partire, il suo infotainment però è rimasto indietro, e di molto. Porsche ha deciso di mettere fine alla discrepanza tra potenza, questa immortale a Stoccarda, e lo schermo a bordo, non esattamente una scheggia.

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Non è la solita autoradio con touchscreen incollata sulla plancia. Il nuovo PCCM Plus è un’unità da 7 pollici che dialoga con l’elettronica di bordo e va a pescare informazioni di solito riservate agli equipaggiamenti di fabbrica. Vale per le 911 997.2 e 991.1 e per le Boxster e Cayman 987.2 e 981, costruite tra il 2009 e il 2016. Porsche stima che i veicoli interessati siano oltre 300.000, un bacino di clienti che molti costruttori si sognano.

La novità che il guidatore nota subito è Apple CarPlay e Android Auto wireless, via Bluetooth e Wi-Fi. Addio al cavo USB da attaccare e staccare a ogni giro. Sulle auto con il volante multifunzione compatibile, alcuni comandi si gestiscono da lì, mentre navigazione e brani musicali compaiono anche nel quadro strumenti. Le impostazioni personali dell’auto restano accessibili.

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C’è poi uno slot per nano-SIM che porta la connettività 4G e permette di aggiornare le mappe da remoto. Restano i sintonizzatori radio, con DAB in Europa e HD Radio in Nord America. La parte più curiosa è che puoi scegliere il colore esterno della tua Porsche per vederla riprodotta sullo schermo. Un vezzo, certo, ma proprio quello che distingue un sistema pensato per la macchina da un ricambio universale. A vettura ferma si può guardare YouTube.

Lo schermo mostra anche temperatura e pressione dell’olio, e i limiti di velocità ricavati dai dati cartografici. Su Boxster e Cayman con assistenza al parcheggio arriva una rappresentazione visiva della distanza dagli ostacoli. La navigazione guadagna la vista satellitare e la funzione Scenic Roads, che invece del percorso più rapido privilegia strade panoramiche e tortuose.

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Un avvertimento, però, non tutte le funzioni saranno identiche su ogni auto. Dipende da modello, dotazione e, a volte, dal Paese, e diverse richiedono una connessione internet attiva. Porsche consiglia l’installazione in un Centro Porsche. Le versioni sono due, una per le 911, Boxster e Cayman 2012-2016 (991.1 e 981), l’altra per i modelli 2009-2013 (997.2 e 987.2). Entrambe sono già disponibili nei Centri, anche se i tempi cambiano da mercato a mercato.