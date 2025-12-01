Stellantis si conferma leader delle vendite in Francia nel 2025 dopo i primi 11 mesi dell’anno

Nel 2025, Stellantis France conferma la sua posizione di leader nei segmenti autovetture + veicoli commerciali leggeri e veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato superiore al 28,8%. Dall’inizio dell’anno, quattro modelli Peugeot e Citroën figurano nella top 10 delle autovetture più vendute sul mercato: Peugeot 208, Citroën C3, Peugeot 2008 e Peugeot 3008.

Stellantis mantiene la prima posizione nel mercato francese delle auto e dei veicoli commerciali dopo i primi 11 mesi del 2025

“In un contesto di calo della quota di mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, Stellantis conferma la sua leadership in Francia con una quota di mercato cumulativa del 28,8% nel 2025. Manteniamo la nostra posizione di leadership nei veicoli elettrici, con una quota di mercato del 26,2% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri e di quasi il 42,4% nei veicoli commerciali leggeri 100% elettrici. Questi risultati dimostrano la forza della nostra strategia e la performance dei nostri marchi, nonostante un contesto difficile”, ha commentato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Per quanto riguarda i marchi: Peugeot è leader in Francia per le vendite di veicoli ibridi (HEV/PHEV) sia nel segmento delle autovetture che in quello dei veicoli commerciali (auto + veicoli commerciali leggeri), con una quota di mercato del 17,9% in tutti i canali. Questa performance si basa sulla forza dei nostri modelli, tre dei quali si trovano nella Top 10 delle vendite di autovetture in tutti i canali e quattro nella Top 5 delle vendite di autovetture B2B. Anche la gamma di SUV Peugeot 2008, 3008 e 5008 è leader nei rispettivi segmenti, soddisfacendo le esigenze sia dei clienti privati ​​che di quelli aziendali.

A novembre, Citroën ha confermato i suoi progressi e ha mantenuto il terzo posto nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (autovetture+veicoli commerciali leggeri) in tutti i canali, con una quota di mercato dell’8,1%. Nel segmento 100% elettrico, il marchio mantiene la terza posizione per le vendite cumulative 2025 nel mercato autovetture+veicoli commerciali leggeri, trainata dalle performance della ë-C3, che rimane il suo terzo modello più venduto.

Alfa Romeo continua la sua crescita nel mercato francese. A novembre, il marchio ha registrato 400 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri, con un aumento dell’8,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dall’inizio dell’anno, Alfa Romeo ha registrato un notevole incremento del 47,2%, raggiungendo una quota di mercato di quasi lo 0,4% nel segmento delle autovetture, confermando l’attrattiva della sua offerta per i clienti francesi.

Fiat ha confermato il suo andamento positivo sul mercato francese a novembre. Il marchio è cresciuto del 2,2% nel mercato combinato autovetture e veicoli commerciali leggeri, raggiungendo un tasso di penetrazione dell’1,9%. Nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, Fiat ha registrato un significativo incremento del 7,9%, con una quota di mercato del 4,9%, trainata dall’eccellente performance del Ducato. Inoltre, la Fiat Topolino ha raggiunto un numero record di immatricolazioni con oltre 933 unità nel mese, portando il numero totale di immatricolazioni da gennaio 2025 a oltre 6.000.

Stellantis

Stellantis Pro One conferma la sua leadership nel mercato francese entro il 2025, con una quota di mercato cumulativa che raggiunge il 39%. Stellantis Pro One mantiene inoltre la sua posizione di leader nei propulsori 100% elettrici per veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato di quasi il 42,4% dall’inizio dell’anno.

Nei primi 11 mesi del 2025, Stellantis ha rafforzato la sua posizione di leader nel mercato francese delle immatricolazioni di veicoli 100% elettrici, sia per autovetture che per veicoli commerciali leggeri. Con una gamma completa di oltre quaranta modelli 100% elettrici, i marchi del gruppo rispondono alle esigenze di una mobilità sostenibile. Citroën ë-C3 e Peugeot e-208 sono tra i cinque veicoli elettrici più venduti in Francia.