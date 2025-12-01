Stellantis, i chilometri elettrici diventano buoni sconto: l’iniziativa coreana

Molti Paesi da una parte all’altra del mondo si chiedono come rendere l’acquisto di veicoli elettrici più attraente, provandole più o meno tutte, Stellantis Korea ha trovato una soluzione ingegnosa e unica, al momento, almeno per la Corea. Trasformare i chilometri percorsi a zero emissioni in vantaggi economici tangibili per i proprietari. Ecco, quindi, che i clienti del Gruppo accedono ai crediti di carbonio convertiti in buoni spesa.

L’iniziativa, la prima nel suo genere per le auto private in Corea, è stata sancita da un Memorandum d’Intesa (MOU) con Hooxi Partners, società specializzata nella transazione di crediti di carbonio. In sostanza, i clienti di veicoli elettrici Stellantis (tra tutti, quelli più di successo come Jeep Avenger, Peugeot e-208 ed e-2008) delegheranno all’azienda il diritto di transazione dei loro crediti di carbonio. Stellantis Korea convertirà i chilometri percorsi in riduzione di gas serra, li venderà sul mercato grazie a Hooxi Partners e restituirà i ricavi ai clienti sotto forma di coupon, punti o altri vantaggi.

Cosa si compra con la coscienza ecologica convertita in valuta? Ebbene, i clienti potranno utilizzare i crediti presso i centri di assistenza ufficiali Stellantis Korea per coprire i costi di manutenzione o di ricambi, o addirittura per l’acquisto di prodotti lifestyle. È un circolo virtuoso in cui la guida ecologica paga direttamente il meccanico.

Hooxi Partners è l’operatore che gestisce il “programma per veicoli elettrici e il progetto di riduzione delle emissioni” approvato dal Ministero coreano. Questo programma certifica la riduzione di gas serra ottenuta dai singoli individui che sostituiscono i veicoli a motore a combustione interna con gli elettrici, convertendo tali risultati in crediti di carbonio e “scambiandoli” con le compagnie preposte.

Il mercato coreano dei crediti di carbonio si sta espandendo grazie al K-ETS. Questo sistema di scambio di quote di emissione della Corea del Sud è il secondo più grande in termini di dimensioni dopo il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione Europea ed è stato lanciato l’1 gennaio 2015.

Come ha sottolineato Bang Sil, rappresentante di Stellantis Korea, questo protocollo d’intesa è significativo perché è la prima volta in Corea che un “circolo virtuoso che collega le azioni ecosostenibili di ciascun cliente al valore economico” viene applicato ai proprietari di auto private. I piani dettagliati per l’implementazione del sistema e la restituzione dei benefit saranno sviluppati entro il 2026.