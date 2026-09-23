Nissan Pixo: debutta la sorella giapponese della Twingo elettrica

Nissan riporta la Pixo nel segmento delle citycar con un modello elettrico sviluppato per l’Europa, che verrà costruito da Renault nello stabilimento sloveno di Novo Mesto. L’arrivo è previsto nel 2027, con una carrozzeria lunga meno di 3,80 metri e una batteria da 27,5 kWh, scelta per contenere le dimensioni dell’accumulatore e rispondere soprattutto agli spostamenti quotidiani.

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Nissan Pixo ritorna in versione elettrica con 259 km di autonomia e produzione Renault

Il motore eroga 60 kW, pari a circa 82 CV, mentre l’autonomia dichiarata raggiunge 259 chilometri nel ciclo WLTP. La Pixo utilizza celle al litio-ferro-fosfato, una tecnologia che debutta nella gamma europea Nissan, e include la ricarica rapida in corrente continua da 50 kW su tutte le versioni.

Secondo il costruttore, una sosta di circa 28 minuti permette di passare dal 15 all’80% della batteria nelle condizioni previste. Alle colonnine in corrente alternata la potenza arriva invece a 11 kW, con supporto alla ricarica bidirezionale. Nell’impiego urbano, la funzione One Pedal consente di gestire anche il rallentamento fino all’arresto attraverso il rilascio dell’acceleratore.

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La parentela tecnica con la Renault Twingo E-Tech accompagna una carrozzeria personalizzata soprattutto nel frontale, dove la disposizione delle luci richiama una grafica a pixel. Nissan ha scelto superfici poco elaborate e colori come Wonder Purple e Gear Blue, inserendo inoltre alcuni riferimenti al numero 23, legato alla pronuncia giapponese di “Ni” e “San”.

L’abitacolo ospita quattro persone e sfrutta due sedili posteriori scorrevoli indipendentemente, così da modificare lo spazio disponibile per passeggeri e bagagli. Il vano di carico varia da 272 a 356 litri secondo la posizione dei sedili e raggiunge circa 1.221 litri con gli schienali abbattuti. Il diametro di sterzata di 9,9 metri aiuta invece nelle manovre e sulle strade strette.

La strumentazione digitale da 7 pollici affianca uno schermo multimediale da circa 10 pollici, attraverso il quale si accede ai servizi Google integrati. L’assistente Gemini permette di impartire comandi vocali, mentre il riconoscimento facciale richiama le impostazioni associate al conducente. L’app MyNissan consente inoltre di controllare a distanza la ricarica e altre funzioni.

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L’offerta comprenderà anche il cruise control adattivo con arresto e ripartenza e l’assistenza al parcheggio, con disponibilità da verificare in base all’allestimento. Il prezzo italiano non è stato ancora comunicato e Nissan definirà gamma e dotazioni dei singoli mercati prima dell’avvio delle consegne. La produzione europea sarà affidata alla stessa fabbrica Renault che realizza la Twingo.