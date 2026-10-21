Nuova Porsche Panamera: i render anticipano un design ormai vicino al modello definitivo

La Porsche Panamera prepara un aggiornamento che dovrebbe concentrarsi sui dettagli della carrozzeria e sull’abitacolo, conservando l’impostazione dell’attuale generazione. I prototipi avvistati con poche coperture hanno permesso di elaborare nuovi render del possibile restyling, che potrebbero essere molto vicini al modello finale. Nikita Chuyko li ha realizzati per Kolesa, scegliendo come riferimento la versione GTS.

Advertisement

Porsche Panamera: nuovi render mostrano come potrebbe cambiare la GTS

La terza generazione è stata presentata alla fine del 2023 ed è entrata in produzione nel 2024. Le modifiche ora in preparazione riguardano quindi l’evoluzione di quel progetto, anziché il passaggio a un’automobile completamente nuova. La ricostruzione mantiene infatti il tetto, le portiere e le superfici vetrate della vettura oggi in vendita.

Le differenze più evidenti emergono osservando la coda, dove il paraurti immaginato da Chuyko dedica più spazio al diffusore. Ai lati compaiono aperture maggiormente pronunciate, che rendono la parte inferiore più elaborata. Il portellone conserva invece la forma conosciuta, inserendosi in una carrozzeria rossa accompagnata da particolari neri.

Advertisement

Davanti cambia l’organizzazione delle prese d’aria, attraverso un paraurti ridisegnato che separa diversamente l’apertura principale da quelle laterali. Gli inserti adottano un andamento rivisto e modificano il disegno del muso senza alterarne le proporzioni. Le immagini suggeriscono interventi contenuti, con gruppi ottici che restano molto vicini a quelli attuali.

Il profilo riprende quasi interamente la Panamera esistente, compresi specchi e linea dei finestrini. I cerchi utilizzati nel progetto digitale derivano dal prototipo fotografato, un riferimento concreto per questa parte dell’interpretazione. Altri disegni delle ruote potrebbero accompagnare l’aggiornamento della gamma.

Gli interni rimangono fuori dai render, ma le indiscrezioni prospettano cambiamenti soprattutto per la plancia. Fra le possibilità figurano un touchscreen curvo ispirato a quello della Cayenne Electric, una strumentazione digitale aggiornata e nuovi abbinamenti fra rivestimenti e finiture.

Advertisement

Si ipotizzano anche interventi sulle sospensioni e un maggiore peso delle motorizzazioni elettrificate, attraverso un’offerta tecnica ancora da chiarire. Le anticipazioni lasciano aperta la composizione futura della gamma europea, compresa la permanenza delle versioni prive di elettrificazione. Il restyling della Porsche Panamera potrebbe essere presentato nei prossimi mesi.