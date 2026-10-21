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CATL si prende il 40% delle batterie mondiali: l’elettrico europeo è uno scherzo

CATL domina con il 39,4% del mercato mondiale delle batterie, apre fabbriche in Europa e controlla le materie prime. Per Bruxelles il conto si fa salato.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Logo CATL sulla facciata di uno stabilimento

Tanto pesa CATL sul mercato mondiale delle batterie per auto elettriche: il 39,4% nei primi otto mesi dell’anno, contro il 37,7% di dodici mesi prima. Mentre l’Europa discute di transizione, il colosso ha già fatto i conti, conti che sembrano andare ancora molto bene.

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Il gigante di Ningde macina numeri che fanno impallidire i bilanci di casa nostra. Nel terzo trimestre l’utile netto è salito del 14,5%, a 21,2 miliardi di yuan, circa 3,17 miliardi di dollari. Nella prima metà del 2026 aveva già messo a segno 43,3 miliardi di yuan di utile (5,4 miliardi di euro, +40%) su un fatturato di 277 miliardi di yuan (36 miliardi di euro, +55%).

Insegna CATL

BYD, l’altro campione cinese, resta a distanza, con 15% del mercato globale, in calo dal 17%. In patria CATL vale il 41%, quasi il doppio del competitor diretto. Mentre il mercato interno cinese rallenta, a tirare sono le esportazioni, ormai il 31,5% del fatturato semestrale, in crescita del 42% e con margini più alti. La capacità installata arriva a quota 525 GWh, sfruttata al 95%, con altri 764 GWh in costruzione. Non c’è spazio per i tempi morti.

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L’Europa, intanto, fa quello che può. ACC prova ad alzare la produzione a Douvrin. Peccato che CATL stia già costruendo in casa nostra. A Debrecen, in Ungheria, sono partite le operazioni pilota nel primo edificio dedicato alle celle: a regime saranno 100 GWh l’anno e 7,3 miliardi di euro di investimento, il sito più grande fuori dalla Cina dopo Erfurt, in Germania. A Saragozza c’è la joint venture paritetica con Stellantis, 50 GWh di batterie LFP a basso costo, oltre 4 miliardi di euro e fino a 1.700 operai arrivati dalla Cina durante i lavori, come ha ricordato il presidente dell’Aragona Jorge Azcón. Produzione attesa nei primi mesi del prossimo anno.

Firma accordo joint venture Stellantis e CATL a Saragozza
Stellantis e CATL siglano una joint venture a Saragozza. L’intesa è datata 10 dicembre 2024.

Il punto è che la batteria vale almeno il 30% di un’auto elettrica, ricorda un rapporto del Senato francese. Chi la controlla decide quanto costa tutto il resto.

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Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, Pechino controlla il 60% dei minerali critici diversi dalle terre rare, tra litio, grafite, cobalto e nichel, grazie a una rete costruita con pazienza anche in Africa. Quello che non possiede lo raffina, dall’80 al 90% del metallo necessario per batteria e motore elettrico passa da lì.

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