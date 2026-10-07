Nuova MINI Countryman Untamed Edition: avventure ad ampio raggio

La nuova MINI Countryman Untamed Edition allarga la gamma del noto modello d’oltremanica, con un’altra configurazione. Il design si distingue da quello delle sorelle, per l’aspetto più robusto. Anche l’attitudine off-road è stata potenziata, garantendo performance migliori nel fuoristrada e un più alto indice di versatilità. Questo per garantire avventure più libere e meno condizionate da vincoli o restrizioni.

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Al lancio, la nuova edizione sarà disponibile per Countryman C, Countryman D, Countryman S ALL4 e per le versioni completamente elettriche Countryman E e Countryman SE ALL4. La produzione della nuova vettura inizierà a novembre 2026 presso lo stabilimento BMW Group di Lipsia. Il debutto commerciale, invece, è previsto per l’inizio del 2027.

Già ora, comunque, sembra alto l’interesse per la nuova MINI Countryman Untamed Edition, che offre prestazioni superiori anche lontano dall’asfalto. A rendere possibile la cosa ci pensano gli pneumatici all-terrain sviluppati ad hoc, la trazione integrale intelligente ALL4 (sui modelli che ne sono dotati) e specifiche dotazioni, che in parte incidono anche sulla veste estetica della vettura.

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Il pacchetto è completato da un’offerta outdoor dedicata, capace di fare la gioia di chi ama il campeggio. Include una tenda da tetto sviluppata su misura e una collezione esclusiva di accessori per la vita nella natura. Così si allarga la possibilità di esplorare nuovi territori e di vivere più esperienze lungo il percorso, aumentando la gittata delle escursioni.

Con la forza della sua adattabilità ai diversi scenari operativi, la nuova MINI Countryman Untamed Edition è una compagna adatta a varie avventure: da una fuga d’amore di un weekend a un road trip, passando per una notte immersi nella natura e tante altre esperienze simili.

Questa declinazione della celebre auto inglese unisce le doti del modello di partenza a capacità aggiuntive per l’off-road e l’outdoor. Alla personalizzazione estetica del modello concorrono i nuovi ed esclusivi cerchi in lega da 19 pollici, abbracciati da pneumatici Pirelli Scorpion All Terrain Plus.

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Fra gli altri elementi specifici di personalizzazione estetica, meritano di essere citati le pellicole protettive testurizzate sui passaruota, le minigonne laterali e il Power Dome, che aggiungono note di robustezza al corpo grafico, enfatizzando ulteriormente il carattere di questo allestimento. Da menzionare pure i paraurti anteriori e posteriori ridisegnati nella parte bassa e il nuovo diffusore presente nello specchio di coda.

I sistemi ABS, DSC e lo sterzo sono stati specificamente calibrati per adattarsi agli pneumatici all-terrain. La palette cromatica offerta alla scelta della clientela, sviluppata appositamente per la MINI Countryman Untamed Edition, si ispira a tonalità naturali, terrose e minerali, che sposano lo spirito outdoor. Quest’ultimo rivive negli spazi interni, grazie alle scelte fatte su colori, materiali e finiture.

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A guadagnare la scena nell’abitacolo sono, in particolare, gli esclusivi sedili sportivi Vescin Nightshade Blue, che combinano rivestimenti premium in simil-pelle traforata con superfici in tessuto nelle zone delle spalle e dei poggiatesta. Il vano portaoggetti della console centrale è stato ridisegnato con una geometria più robusta e, grazie alle cinghie elastiche di fissaggio, richiama volutamente il mondo degli zaini e degli strumenti da arrampicata. Così torna a ribadirsi il legame con l’outdoor.