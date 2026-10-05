Nuova BMW M3, l’ipotesi digitale più fedele della berlina sportiva di Monaco

La BMW M3 2028 prende forma nei rendering di @avarvarii: design Neue Klasse, cavalli in crescita e un’elettrica da 700 CV. Cosa sappiamo davvero?
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Nuova BMW M3

Nessuno l’ha ancora vista, ma la nuova BMW M3 avrebbe già un volto. Se lo è inventato Avarvarii, che ha preso le immagini ufficiali della Serie 3 Neue Klasse e le ha trasformate in una serie di rendering su Instagram. Non è un’anticipazione di BMW, sia chiaro, ma è fatta abbastanza bene da far venire il dubbio.

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Il design pesca a piene mani dalla M Concept Neue Klasse e la cala sulla carrozzeria della Serie 3 normale. Davanti c’è la griglia con il logo M, il cofano ventilato, un paraurti con doppie prese d’aria centrali e fari ispirati alla show car, più uno splitter così aggressivo che sembra uscito dal catalogo di un preparatore. Peccato sia solo computer grafica.

Nuova BMW M3

Dietro tornano il doppio spoiler a coda d’anatra, un paraurti che ricalca quello anteriore, un estrattore che fa anche da spoiler e il badge M sopra il fanale destro. Non mancano le calotte degli specchietti, la cosa senza cui una M3 non è una M3, né le minigonne dal taglio affilato.

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Cerchi speciali, carreggiate più larghe, assetto più basso, freni maggiorati e una serie di colori tra cui scegliere. In alcune immagini compaiono perfino i DRL gialli, strizzata d’occhio alla scuola CS e CSL. Il render vende bene il sogno.

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I numeri veri, ovviamente, non ci sono. L’attuale M3 Competition xDrive ha 523 CV e brucia lo 0-100 in 3,4 secondi. La M3 base parte da 473 CV e scatta in 4,1 secondi. Il nuovo termico dovrebbe stare ben oltre quota 500. Qualcuno parla di 600 CV, ma sarebbe prudente non trattenere il fiato. L’elettrica, invece, è un altro film. La M3 elettrica nasce sulla stessa base di i3 e iX3, parte da circa 700 CV e c’è chi ipotizza una versione al vertice fino a 1.000 CV metrici.

Il debutto della M3 per l’anno modello 2028, probabilmente vedrà la presentazione nel 2027. Nel frattempo a fare da regina della gamma sarà la M350 xDrive, 3.0 litri sei cilindri in linea turbo con tecnologia mild hybrid a 48 volt, 437 CV, 0-100 km/h in 4,1 secondi e 250 km/h di velocità massima. Ha la trazione integrale, ma con la funzione Drift Moment la trasforma in posteriore quando serve. In più c’è l’assetto adattivo M.

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