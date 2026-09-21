Nuova BMW Serie 3, l’anteprima grafica della berlina termica dal look elettrico

La nuova Serie 3 non ha ancora tolto il camuffamento, ma potremmo dire di sapere già tutto. I rendering elaborati da Avarvarii, basati sulle ultime foto spia e sui prototipi di produzione avvistati, offrono un’anticipazione credibile di quello che BMW presenterà a fine mese: la G50, ottava generazione della berlina bavarese per eccellenza.

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Il modello di punta si chiamerà M350 xDrive. Addio M340i, benvenuta evoluzione. Parliamo, infatti, di quattro terminali di scarico, presa d’aria inferiore allargata, paraurti più aggressivi, freni verniciati di rosso e cerchi di grandi dimensioni. Cose che la M340i, nella sua vita intera, non ha mai visto. Sotto il cofano, più lungo rispetto alla i3 elettrica, perché i motori termici reclamano il loro spazio, ci sarà il sei cilindri B58 in versione potenziata.

Qui entra il discorso design che BMW sta portando avanti con determinazione. Il responsabile Adrian van Hooydonk ha dichiarato apertamente che i clienti dovrebbero fare fatica a distinguere la G50 dalla i3 basata sulla piattaforma Neue Klasse.

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L’obiettivo è una famiglia visivamente coerente, indipendentemente da cosa c’è sotto la scocca. In effetti i due modelli condividono molti elementi estetici, anche se le proporzioni tradiscono l’identità. La berlina elettrica ha uno sbalzo anteriore più corto, la G50 ha quel cofano allungato che racconta ancora una storia di pistoni e combustione.

Nessun diesel a sei cilindri è previsto per la nuova Serie 3. La M340d resta un ricordo della generazione precedente, e non tornerà. Chi sperava in un’alternativa gasolio dovrà guardare altrove.

La M350 xDrive, va detto, non è la M3 e su questo BMW non lascia dubbi, ma non è nemmeno un “premio di consolazione”. Arriverà ben prima della G84, attesa per il 2028, coprendo i primi due anni di vita della G50 con una berlina che sul piano prestazionale non scherza.

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Poi c’è la Touring. La station wagon G51 potrebbe arrivare il prossimo anno o nel 2028, quasi certamente con declinazione M Performance. Le fonti interne parlano addirittura di una versione M con nome in codice G88. La produzione della Serie 3 partirà nello stabilimento di Dingolfing, questo è certo, di presentazione ufficiale, però, neanche l’ombra di una data definitiva.