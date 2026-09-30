BMW amplia la gamma i3: arriva una variante più economica senza rinunciare all’autonomia

BMW amplia la gamma della nuova i3 con la 40 xDrive, che conserva la trazione integrale ma adotta una batteria più piccola rispetto alla 50 xDrive, e conferma l’arrivo della M60 xDrive nel 2027. La berlina elettrica della famiglia Serie 3 offrirà quindi una scelta più articolata, dopo il debutto della versione da 469 CV, mantenendo la piattaforma Neue Klasse già introdotta sulla iX3.

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BMW i3, arriva la 40 xDrive da 710 km e nel 2027 debutterà la M60

La M60 porterà nella gamma l’impostazione M Performance, mentre BMW lavora anche alla futura M3 elettrica, prevista con quattro motori, uno per ruota. Si tratta di due proposte differenti, con la M60 destinata ad affiancare le i3 già presentate e la M3 chiamata a trasferire alla propulsione a batteria il ruolo della sportiva più conosciuta della famiglia.

La produzione della i3 è cominciata ad agosto nello stabilimento di Monaco, rinnovato per accogliere i modelli Neue Klasse. La fabbrica ha costruito oltre nove milioni di Serie 3 dal 1975 e l’intervento ha interessato circa un terzo della sua superficie, con un nuovo reparto carrozzeria e una nuova linea di assemblaggio. L’arrivo dell’elettrica cambia quindi anche l’attività dell’impianto storicamente legato alla berlina BMW.

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La 40 xDrive sviluppa 374 CV e 520 Nm, sufficienti per accelerare da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. I due motori ricevono energia da una batteria con capacità netta di 82,8 kWh, alla quale BMW associa un’autonomia massima dichiarata di 710 chilometri WLTP. Rispetto alla 50 xDrive diminuiscono dunque potenza e capacità dell’accumulatore, pur conservando una percorrenza dichiarata adatta anche ai viaggi lunghi.

La differenza si ritrova alla colonnina, dove la 40 xDrive accetta fino a 300 kW e può recuperare fino a 337 chilometri di autonomia in dieci minuti nelle condizioni indicate dal costruttore. La 50 xDrive raggiunge invece 400 kW e abbina i suoi 469 CV a una batteria da 108,7 kWh, con un massimo dichiarato di 912 chilometri. Il passaggio dal 10 all’80% richiede invece circa 21 minuti. Entrambe sfruttano un’architettura a 800 volt, con ricarica in corrente alternata a 11 kW e possibilità di arrivare a 22 kW tramite equipaggiamento opzionale.

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La BMW i3 40 xDrive parte da 59.900 euro in Francia, dove costa 5.500 euro meno della 50 xDrive. BMW Italia non riporta ancora il prezzo della nuova versione nelle pagine dedicate al modello. Il riferimento italiano disponibile resta la 50 xDrive First Edition, proposta a 71.704 euro nell’esempio di leasing valido fino al 30 settembre, con IVA e messa in strada incluse ma IPT esclusa. Questa edizione dichiara fino a 906 chilometri di autonomia, contro i 912 massimi della 50 xDrive standard.