Nuova BMW Serie 3 Touring: nel 2027 spazio alla M350 xDrive da 437 CV e alla i3 elettrica

BMW prepara due nuove familiari per il mercato europeo, affiancando alla prossima Serie 3 Touring con motore termico una i3 Touring completamente elettrica. Le ultime indiscrezioni raccolte da BMWBlog indicano l’arrivo dal secondo semestre del 2027, con la variante a batteria attesa prima della Touring tradizionale. Quest’ultima dovrebbe comprendere anche la M350 xDrive, derivata dalla berlina appena presentata e accreditata di 443 CV.

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Nuova BMW Serie 3 Touring: la M350 potrebbe portare 443 CV sulla familiare

Le due gamme seguiranno percorsi produttivi separati, come già avviene per le berline. Monaco ospita la i3 e, secondo il programma descritto dalla testata, accoglierà anche la sua versione familiare. La Serie 3 termica viene invece assegnata a Dingolfing, indicato come l’impianto più probabile anche per la futura Touring, identificata dal codice G51.

La separazione riguarda soprattutto la meccanica, poiché la Serie 3 conserva l’architettura CLAR, mentre la i3 utilizza la piattaforma elettrica Neue Klasse, che permette di sistemare la batteria sotto il pavimento. Le due station wagon manterranno proporzioni differenti, nonostante una forte somiglianza nel linguaggio stilistico.

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Sulla i3 50 xDrive berlina, BMW dichiara 469 CV e una batteria da 108,7 kWh, sufficienti per raggiungere fino a 912 chilometri nel ciclo WLTP. Sono valori utili a capire quale base tecnica potrebbe avere la Touring elettrica, ma non ne anticipano l’autonomia omologata. La diversa carrozzeria richiederà una rilevazione specifica, e BMW non ha ancora diffuso una scheda tecnica della familiare.

La M350 xDrive termica impiega invece un sei cilindri turbo da 3,0 litri con assistenza mild hybrid a 48 Volt, abbinato alla trazione integrale. Nella berlina sviluppa 443 CV e 580 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi. La futura Touring dovrebbe riprendere questa motorizzazione, mentre restano da conoscere le sue prestazioni.

Il render di Theophilus Chin, conosciuto come Theottle, mostra come potrebbe cambiare la nuova Serie 3 allungando il tetto fino alla coda. Il portellone verticale crea una sagoma da familiare, mentre i quattro terminali di scarico riprendono la caratterizzazione della M350.

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BMWBlog prevede inoltre versioni europee a quattro cilindri e una 330e plug-in hybrid, senza diesel nel programma attualmente descritto dalle sue fonti. La composizione completa della gamma Touring resta da confermare, così come i prezzi italiani e la capacità del bagagliaio. Il debutto seguirà quello delle nuove berline, dalle quali le familiari erediteranno buona parte delle soluzioni tecniche.