Nissan X-Trail 2027, il restyling con tutte le speranze della Casa giapponese

Il 2027 si profila come un anno cruciale (forse l’ennesimo) per Nissan, e al centro di questa rivoluzione ci sarebbe l’attesissimo restyling del Nissan X-Trail. Non si tratta di una semplice rivisitazione estetica, ma di un’evoluzione profonda, tanto che alcuni parlano già di un cambio generazionale mascherato.

In un periodo non particolarmente favorevole per la casa giapponese, segnata da perdite economiche, tagli alla produzione e turbolenze interne, il nuovo X-Trail rappresenta una delle carte più importanti per il rilancio del marchio.

Il frontale sarà dominato da una griglia imponente e scura, affiancata da luci diurne esagonali a LED e gruppi ottici principali spostati più in alto per un look più deciso. La linea laterale rivela passaruota scolpiti e superfici marcate, mentre il posteriore richiama l’impostazione del Patrol, con fari avvolgenti e un montante D dallo stile più massiccio.

All’interno, l’abitacolo del nuovo X-Trail si potrebbe ispirare fortemente alla Ariya elettrica, adottando un design orizzontale e minimalista con doppi schermi panoramici per strumentazione e infotainment. I comandi fisici saranno ridotti all’essenziale e i materiali migliorati, con l’intento di offrire una qualità percepita superiore. Non mancherà la nuova generazione del sistema di assistenza alla guida ProPILOT.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo X-Trail dovrebbe mantenere la piattaforma CMF-CD, ma verrà potenziato con motorizzazioni elettrificate, tra cui il tanto atteso sistema ibrido e-Power. Questo propulsore utilizza un motore termico da 1.5 litri come generatore per alimentare il motore elettrico, offrendo un’esperienza di guida simile a quella di un elettrico puro. Prevista anche una versione plug-in hybrid, che potrebbe condividere la base meccanica con la Mitsubishi Outlander PHEV.

La nuova X-Trail dovrà affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, con rivali del calibro di Toyota RAV4, Mazda CX-5, Honda CR-V, Hyundai Tucson e Volkswagen Tiguan. Il debutto ufficiale europeo è atteso per la metà del 2026.