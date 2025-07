Honda Civic Type R, l’addio non così definitivo: le nuove difficili idee elettrificate

Il destino dei veicoli elettrici in un mercato importante (e impattante) come quello degli Stati Uniti sembra sempre più nebuloso, con incentivi fiscali traballanti e un rallentamento generale degli investimenti governativi nel settore. Anche questo scenario incerto, senza ombra di dubbio, sta spingendo molte case automobilistiche a rivedere le proprie strategie, e tra queste figura anche Honda, storicamente prudente ma attenta ai cambiamenti di mercato.

Secondo indiscrezioni riportate da Auto Express, il colosso giapponese starebbe riallocando risorse dai veicoli 100% elettrici verso modelli ibridi, ritenuti più compatibili con le attuali preferenze dei consumatori. Tuttavia, l’ipotesi di una Civic Type R completamente elettrica non è stata esclusa del tutto.

Tomoyuki Yamagami, responsabile dello sviluppo del nuovo Honda Prelude, ha sottolineato che il futuro della sigla sportiva Type R dipenderà principalmente dalla domanda del mercato. “Il badge Type R non è legato per forza a un motore turbo,” ha dichiarato, “potrebbe rappresentare qualunque configurazione tecnica che esprima dinamismo e piacere di guida”. Nonostante l’apertura teorica, una hot hatch elettrica firmata Honda sembra ancora molto lontana.

Il dirigente Toshihiro Akiwa, a capo del centro sviluppo BEV di Honda, ha recentemente espresso dubbi sulle attuali capacità tecniche per offrire un’esperienza di guida sportiva su un’auto a batteria. L’elevato peso delle batterie e il diverso comportamento dinamico restano ostacoli tecnologici significativi.

Intanto, Honda sembra anche orientata a ridurre gli investimenti su modelli EV di nicchia, come un SUV elettrico di grandi dimensioni già cancellato, per concentrarsi su segmenti ibridi più appetibili e redditizi. Come se non bastasse tutto il contesto “ostile”, i dazi introdotti durante la presidenza Trump continuano a minacciare l’equilibrio economico delle aziende giapponesi, tra cui Honda.

Alcuni rumor indicano che il brand starebbe valutando un accordo con Nissan per esternalizzare la produzione di pickup Honda nello stabilimento del Mississippi. Un segnale che sottolinea come sia necessario, in questo momento, ridurre i costi e gestire meglio le incertezze del mercato.